Giorgio Pasotti interpreta Eugenio Monti nel film "Il Rosso Volante", diretto da Egidio Eronico, in uscita nelle sale italiane l’8 febbraio. L’opera ripercorre la storia del celebre bobbista italiano e il ruolo centrale che Monti ha avuto nello sport, nelle Olimpiadi e nel diffondere il concetto di fair play. Le riprese si sono svolte tra Italia, Austria e Canada, mescolando scenari iconici delle gare di bob e delle Olimpiadi invernali. Pasotti sottolinea come la vicenda di Monti rappresenti "una lezione universale che va oltre lo sport": "Raccontare questa storia è stato arricchente perché Monti era il migliore ma sapeva che il vero valore era la lealtà".

Il personaggio di Eugenio Monti, interpretato da Pasotti, si confronta non solo con la sfida agonistica ma anche con le domande profonde sull’etica nello sport, come emerge dalla sua esperienza alle Olimpiadi: nel 1964, a Innsbruck, Monti cedette un bullone agli avversari britannici per permettere loro di competere a pari condizioni. Fu il primo atleta al mondo a ricevere la Medaglia Pierre de Coubertin per il fair play. Nel film vengono ricostruiti momenti cruciali della sua carriera e della storia italiana degli sport invernali, ponendo attenzione ai rapporti personali e al contesto storico degli anni Sessanta.

La figura di Eugenio Monti tra sport e valori olimpici

Eugenio Monti, soprannominato "il rosso volante" per il colore dei suoi capelli e per la velocità in pista, è stato uno degli atleti italiani più rappresentativi nelle discipline del bob e dello slittino.

Monti ha vinto sei medaglie olimpiche e dieci mondiali, diventando protagonista di alcuni degli episodi più celebri della storia dello sport italiano. Nel film, la scelta di Giorgio Pasotti di approfondire la dimensione umana dell’atleta ha permesso di restituire al pubblico l’importanza delle scelte etiche e il significato storico della Medaglia Pierre de Coubertin, assegnata a sportivi distintisi per il loro spirito di solidarietà e lealtà sportiva.

I valori incarnati da Monti sono oggi riconosciuti come esempio per le generazioni successive. La sua storia è spesso citata in ambito sportivo e scolastico per sottolineare come il successo non si misuri solo dalle vittorie ma dal rispetto degli altri e da un’etica condivisa.

La produzione del film ha previsto una documentazione approfondita anche grazie alla collaborazione con archivi storici sportivi e alle testimonianze di ex atleti e dirigenti olimpici.

Contesto storico e produzione del film "Il Rosso Volante"

La storia di Eugenio Monti è strettamente legata allo sviluppo degli sport invernali in Italia. Nato a Toblach (Dobbiaco) nel 1928, Monti ha esordito nel bob negli anni Cinquanta, facendo parte della Valanga Azzurra. Oltre alle imprese olimpiche, si è distinto per aver contribuito a rinnovare la tecnica del bob e ha promosso lo sport a livello nazionale dopo il termine della carriera agonistica. La Medaglia Pierre de Coubertin, assegnata nel 1964, è tuttora uno dei massimi riconoscimenti etici in ambito olimpico.

La scelta delle location per "Il Rosso Volante" rende omaggio ai principali teatri delle gesta di Monti, con scene girate sulle piste di Cortina d’Ampezzo, località che sarà anche la sede delle Olimpiadi invernali del 2026, fornendo così un naturale collegamento tra passato e futuro. Il film rappresenta quindi anche un’occasione per riflettere sulla continuità dello spirito olimpico nel tempo e sulla memoria storica dello sport italiano.