Gli Statuto hanno annunciato un nuovo tour, in concomitanza con la pubblicazione delle ristampe dei loro album. La band, celebre per il suo stile unico e la lunga carriera, ha scelto di celebrare questo momento con una serie di concerti in diverse città italiane. Un'occasione per i fan di rivivere dal vivo i brani che hanno segnato la storia del gruppo.

Il valore delle ristampe

Le ristampe degli album degli Statuto sono pensate per offrire una nuova esperienza d'ascolto sia ai fan storici sia alle nuove generazioni. La band ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il proprio repertorio, rendendo disponibili i dischi in versioni aggiornate e curate.

Questa scelta permette di riscoprire il percorso musicale degli Statuto, capaci di rinnovarsi restando fedeli alle proprie radici.

Il tour: le tappe

Il tour prevede diverse date in tutta Italia, con l'obiettivo di incontrare il pubblico e condividere le emozioni della loro musica dal vivo. Ogni concerto sarà l'occasione per ascoltare i brani più celebri della band, oltre a quelli presenti nelle ristampe. L'iniziativa si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per la musica dal vivo e per la valorizzazione del patrimonio artistico nazionale.

Chi sono gli Statuto

Gli Statuto sono una band torinese nata negli anni Ottanta, conosciuta per il suo stile che unisce elementi di ska, soul e pop italiano.

Nel corso della loro carriera hanno pubblicato numerosi album e partecipato a importanti manifestazioni musicali. Il gruppo è considerato un punto di riferimento per la scena musicale alternativa italiana e continua a essere apprezzato da un pubblico ampio.