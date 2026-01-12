Agli 83esimi Golden Globe Awards, il film di Paul Thomas Anderson, ‘Una battaglia dopo l’altra’, e la serie televisiva ‘Adolescence’ si sono imposti come protagonisti, suggellando il loro successo nel cinema e nella televisione.

Premi cinematografici: ‘Una battaglia dopo l’altra’ e ‘Hamnet’

Nel cinema, ‘Una battaglia dopo l’altra’ ha vinto come miglior film nella categoria commedia o musical. Paul Thomas Anderson ha ottenuto i premi per la miglior regia e la miglior sceneggiatura. Teyana Taylor ha vinto come miglior attrice non protagonista. ‘Hamnet – Nel nome del figlio’ di Chloé Zhao ha vinto il premio come miglior film drammatico, con Jessie Buckley premiata come miglior attrice in un film drammatico.

Wagner Moura ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore in un film drammatico per la sua interpretazione in ‘L’agente segreto’.

‘Adolescence’ primeggia in televisione

La serie ‘Adolescence’ ha conquistato numerosi premi, affermandosi come la più premiata della serata. Ha vinto come miglior miniserie o film per la televisione, con riconoscimenti per Stephen Graham, Erin Doherty e Owen Cooper. Altri premi importanti sono andati a ‘The Pitt’ come miglior serie drammatica e a ‘The Studio’ come miglior serie commedia o musical.

La copertura internazionale conferma il ruolo centrale di questi titoli nella cerimonia.

Il significato dei premi

Questa edizione dei Golden Globe ha visto ‘Una battaglia dopo l’altra’ e ‘Adolescence’ emergere come simboli di eccellenza.

Il successo di ‘Hamnet’ e delle interpretazioni di Buckley e Moura ha aggiunto ulteriore prestigio alla serata.

Chi è Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson è un regista e sceneggiatore statunitense noto per film come “There Will Be Blood”, “Il petroliere”, “Licorice Pizza” e “Una battaglia dopo l’altra”. Il suo stile visivo è distintivo e si caratterizza per l'attenzione ai personaggi.

Chi è Chloé Zhao

Chloé Zhao è una regista cinese naturalizzata statunitense, vincitrice dell’Oscar per “Nomadland”. “Hamnet” conferma il suo talento nel raccontare storie intense.