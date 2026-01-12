Il 12 gennaio 2026, "Hamnet" ha conquistato il Golden Globe come miglior film drammatico, superando titoli del calibro di “Frankenstein”, “Un semplice incidente”, “The Secret Agent”, “Sentimental Value” e “Sinners”. Sul palco, Steven Spielberg è salito in veste di produttore accanto al cast.

Nella stessa serata, “Una battaglia dietro l’altra” di Paul Thomas Anderson ha vinto il premio per il miglior film comico/musical. Nella sezione drama, Wagner Moura ha vinto come miglior attore protagonista per “The Secret Agent”, mentre Jessie Buckley è stata premiata come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in “Hamnet”.

La trama e il successo di Hamnet

“Hamnet” narra la storia della moglie di William Shakespeare, alle prese con il dolore per la perdita del figlio. La regia è di Chloé Zhao e tra i produttori figura Steven Spielberg. La vittoria è un riconoscimento per un film drammatico incentrato su tematiche intime e letterarie, in un contesto cinematografico spesso dominato da produzioni mainstream come “Frankenstein” e “Sinners”.

Chloé Zhao: una regista di talento

Chloé Zhao, regista cinese naturalizzata statunitense, è nota per il suo approccio realistico e intimo alla narrazione. Il film “Hamnet”, tratto dal romanzo omonimo di Maggie O’Farrell, segue il percorso di lutto di Agnes Shakespeare dopo la scomparsa del figlio Hamnet.

Il premio ai Golden Globe proietta ulteriore attenzione su un’opera che unisce biografia storica, sentimento e regia raffinata, affermando Zhao come una voce di spicco nel cinema contemporaneo.