I Golden Globe, uno degli appuntamenti più importanti del cinema internazionale, torneranno a Los Angeles il 10 gennaio 2026. L’attesa cresce per la serata che inaugura la stagione dei premi cinematografici, che si svolgerà presso l’hotel Beverly Hilton, sede storica della manifestazione. L’evento è un punto di riferimento per il settore e per gli addetti ai lavori.

I Golden Globe, assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association sin dal 1944, sono considerati uno dei termometri più influenti per le future candidature agli Oscar. Anche per l'edizione 2026, tra i favoriti figurano produzioni cinematografiche e televisive provenienti da Stati Uniti, Europa e Asia, confermando la vocazione globale del premio.

L'apertura della stagione dei premi

I Golden Globe aprono ufficialmente la stagione dei grandi premi internazionali, anticipando le nomination agli Oscar e altri riconoscimenti come BAFTA e SAG Awards. L’edizione si preannuncia seguita dai media americani e dal pubblico internazionale. Il Beverly Hilton, a Beverly Hills, ospita le premiazioni dal 1961 ed è uno degli scenari più emblematici per la manifestazione. La cerimonia sarà trasmessa in differita in molti paesi e in diretta negli Stati Uniti, in TV e streaming.

Oltre ai premi tradizionali per miglior film, interpreti e registi, sono attese sorprese nelle nuove categorie dedicate alle produzioni televisive e ai talenti emergenti, attirando l’interesse di professionisti e appassionati.

La varietà delle opere in gara e l’internazionalità dei candidati confermano la centralità dei Golden Globes nella promozione della diversità culturale e nella valorizzazione delle anime del cinema contemporaneo.

Storia e significato dei Golden Globe Awards

Fondati nel 1944 a Los Angeles, i Golden Globe Awards sono tra i riconoscimenti più prestigiosi per cinema e TV. In oltre ottanta edizioni, il premio ha visto emergere figure influenti, contribuendo a determinare tendenze internazionali. Dal 1961 la cerimonia si svolge al Beverly Hilton Hotel, con registi, attori e produttori di fama mondiale. La Hollywood Foreign Press Association, composta da giornalisti internazionali accreditati negli Stati Uniti, assegna ogni anno i premi ai migliori film e alle serie TV più innovative.

Tra i vincitori figurano Meryl Streep, Steven Spielberg, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, mentre nelle ultime edizioni si sono affermate serie come The Crown e Succession. Il valore mediatico dei Golden Globe rappresenta un incontro tra le figure dell’entertainment e uno specchio delle tendenze creative dell’audiovisivo mondiale. L’edizione 2026 promette di rafforzare il legame tra Hollywood e il pubblico internazionale.