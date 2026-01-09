Marco D’Amore torna nell'universo di Gomorra con un nuovo progetto che non offre giustificazioni, ma esplora le radici del male. Il prequel in sei episodi, intitolato ‘Gomorra – Le Origini’, debutta su Sky e in streaming su Now con i primi due episodi. D’Amore, regista dei primi quattro episodi, supervisore artistico e co-sceneggiatore, afferma: “Non assolviamo Gomorra, indaghiamo dove nasce il male”. La serie narra l’ingresso di un giovane Pietro Savastano nel mondo criminale, in una Napoli segnata dal contrabbando di sigarette e dall’arrivo dell’eroina.

Il protagonista è interpretato da Luca Lubrano, mentre gli ultimi due episodi sono diretti da Francesco Ghiaccio.

Memoria e contesto sociale

La serie si presenta come una origin story incentrata sulla memoria e il contesto sociale. D’Amore sottolinea che non si tratta di una giustificazione dei fatti narrati nella serie originale, ma di un’indagine sulle condizioni che hanno generato determinate derive. Il progetto ha un valore sociale profondo, legato alla ricostruzione di un’epoca ormai lontana, con la speranza di stimolare la riflessione del pubblico.

Giovani e figure femminili

‘Gomorra – Le Origini’ si distingue per un tono più romantico e umano rispetto alla serie madre. Il punto di vista è quello di adolescenti tra i quindici e i diciassette anni, immersi in un tessuto sociale e politico in trasformazione.

I personaggi femminili, come Donna Imma e Annalisa (la futura Scianel), sono descritti come potenti, sfaccettati e tridimensionali, in un’epoca in cui le donne avevano meno libertà e strumenti di supporto. La serie mette in luce il contrasto tra il passato e il presente, evidenziando come oggi esistano più possibilità di scelta e aiuto.