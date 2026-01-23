Il nuovo romanzo Grazia, pubblicato da Solferino, narra la straordinaria vita di Grazia Barcellona, la prima pattinatrice italiana a competere nell’individuale femminile ai Giochi Olimpici Invernali di St. Moritz del 1948. Nata a Milano nel 1929, Barcellona vide la sua storia sportiva intrecciarsi con quella della madre, Giovanna Boccalini, figura di spicco dell’antifascismo e della Resistenza, offrendo uno spaccato del Ventennio e della neonata Repubblica italiana.

La passione per il pattinaggio sbocciò a nove anni, nel 1938, al Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi, sotto la guida dello zio Ettore.

Nonostante gli allenamenti interrotti dai bombardamenti e le difficoltà del dopoguerra, Grazia riuscì a conquistare un posto alle Olimpiadi. A St. Moritz, gareggiò nel singolo, classificandosi ventiquattresima, e nelle coppie con Carlo Fassi, ottenendo il tredicesimo posto. Le sue parole, riportate nel libro, testimoniano un legame complesso con lo sport: “ho odiato il pattinaggio con tutte le mie forze. Ma poi ho sempre ricominciato…”.

Il contesto storico e sportivo

Grazia Barcellona, diciannovenne alle Olimpiadi di St. Moritz del 1948, raggiunse il ventiquattresimo posto nel singolo e il tredicesimo in coppia. Dominatrice dei campionati italiani tra il 1948 e il 1952 (individuale) e tra il 1942 e il 1954 (coppie), la sua carriera proseguì come giudice di gara, ruolo che ricoprì anche alle Olimpiadi di Cortina 1956.

La sua figura rappresenta una presenza costante nel pattinaggio artistico italiano.

Origini e significato simbolico

Nata in una famiglia profondamente legata allo sport e all’impegno civile, Grazia Barcellona incarna nel romanzo il connubio tra crescita personale e partecipazione civica. Le zie, pioniere del calcio femminile, e la madre partigiana, simboleggiano l’intreccio tra sport, emancipazione e opposizione al regime. La sua vicenda personale diventa così emblematica del percorso femminile nel Novecento italiano, una conquista quotidiana più che un’eccezione.

Il romanzo esplora anche la metafora dell'”orribile bellezza” del ghiaccio, specchio di una rinascita personale e nazionale. Sulla pista scintillante, Grazia ritrova un senso di speranza e continuità, nonostante le avversità, la distruzione e la fatica. Un simbolo potente, reso vivido dalla narrazione.