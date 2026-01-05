Guillermo del Toro ha annunciato pubblicamente la scomparsa del fratello maggiore durante la cerimonia dei Palm Springs International Film Awards, dove ha ricevuto il Visionary Award per il suo film Frankenstein. Visibilmente commosso, il regista messicano ha spiegato che il dolore potrebbe impedirgli di partecipare ad alcuni eventi della stagione dei premi.

Un discorso personale e intenso

Sul palco del Palm Springs Convention Center, accompagnato dagli attori Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth, del Toro ha pronunciato un discorso intenso e personale.

Ha raccontato di aver perso il fratello maggiore “tre giorni fa”, senza specificare le circostanze. Ha poi collegato il lutto ai temi del suo film, definendo Frankenstein una storia di paternità e perdono, e affermando che “anche quando il cuore si spezza, i vivi continuano a vivere. Un cuore spezzato continua comunque a pompare il sangue”.

Il legame fraterno e la scelta di esserci

Il regista ha evocato il rapporto con il fratello, ricordando che “in molti momenti della nostra vita abbiamo interpretato entrambi quei ruoli” – riferendosi a Victor Frankenstein e alla Creatura – e che “anni fa ci siamo concessi amore e pace reciproci”. Per questo sono qui: per la famiglia, ha aggiunto. Ha inoltre annunciato che potrebbe essere assente da alcune cerimonie della stagione dei premi, ma non da questa, definendo il film e il suo cast come una famiglia acquisita.

Un momento di condivisione

La notizia del lutto familiare emerge in un momento di grande visibilità per del Toro, che ha scelto di condividere il dolore con il pubblico in un’occasione significativa, confermando il valore della famiglia – sia quella di sangue sia quella artistica – nei momenti più difficili. Guillermo del Toro è un regista, sceneggiatore e produttore messicano, noto per film come Il labirinto del fauno, La forma dell’acqua e il recente Frankenstein. Ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui l’Oscar per La forma dell’acqua. Il suo stile unisce elementi fantastici, horror e riflessioni profonde sull’umanità.