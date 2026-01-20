Gwyneth Paltrow torna sul grande schermo con il film “Marty Supreme” di Josh Safdie, e confessa di aver avuto delle incertezze prima di accettare il ruolo: “Tornare sul set? Non sapevo se fossi ancora capace”. Il suo ritorno è arrivato in un momento di cambiamento personale, con i figli ormai adulti, e una telefonata del regista ha riacceso in lei la passione per la recitazione. Il film uscirà nelle sale italiane il 22 gennaio con I Wonder Pictures. Nel film interpreta Kay Stone, una diva degli anni Cinquanta che sacrifica la propria libertà artistica per un matrimonio che la imprigiona, finché l’incontro con Marty (Timothée Chalamet) riaccende in lei una scintilla di vita.

Un ritorno inatteso

Paltrow descrive il suo ritorno al cinema come “inaspettato” e paragonabile a un ritorno a casa. Dopo anni lontana dai ruoli cinematografici significativi, ha ritrovato la motivazione grazie alla proposta di Safdie, che ha saputo riportarla alle atmosfere dei grandi autori con cui aveva lavorato all’inizio della carriera. Il personaggio di Kay Stone riflette una donna che ha rinunciato alla propria autonomia per sicurezza, ma che ritrova se stessa attraverso una relazione intensa e complessa.

Il personaggio di Kay Stone

Kay Stone è una figura femminile degli anni Cinquanta, costretta in un ruolo che limita la sua libertà. Paltrow ha costruito il personaggio ispirandosi a una versione più oscura di Grace Kelly: una donna che rinuncia a tutto per un’idea di sicurezza e poi si spezza.

L’incontro con Marty, interpretato da Timothée Chalamet, rappresenta per lei un risveglio emotivo, anche se il loro rapporto non è romantico nel senso tradizionale: per lui lei è un’opportunità, una fonte di denaro, un modo per sentirsi più importante. Ma per lei è una possibilità di sentirsi viva.

Il ritorno di Paltrow al cinema con un ruolo così intenso e riflessivo ha già suscitato interesse. “Marty Supreme” promette di essere un’occasione per riscoprire un’attrice che ha segnato la storia del cinema.