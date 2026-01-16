Harry Styles ha annunciato il suo quarto album in studio, intitolato “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.”. L’annuncio, arrivato il 15 gennaio 2026, ha confermato le indiscrezioni degli ultimi mesi. Il nuovo disco dell’artista britannico uscirà il 6 marzo 2026 e conterrà 12 tracce, prodotte da Kid Harpoon, già collaboratore di Styles.

Dopo il successo di “Harry’s House” del 2022, questo album rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Harry Styles, pronto a esplorare nuove sonorità. L’annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, in attesa di notizie ufficiali.

Un percorso artistico in evoluzione

Harry Styles, classe 1994, è una delle voci più originali del pop internazionale. Dopo l’esperienza nei One Direction, la sua carriera solista è cresciuta costantemente, grazie a una scrittura personale e alla sperimentazione musicale. Album come “Fine Line” e “Harry’s House” hanno ottenuto riconoscimenti e vendite record, consolidando la sua posizione nella scena musicale.

Con “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.”, Styles promette di portare avanti la sua evoluzione artistica, offrendo nuove sfumature del suo stile. La collaborazione con Kid Harpoon lascia presagire un album ricco di sorprese.

L'impatto culturale e le aspettative

Oltre al successo musicale, Harry Styles è un'icona globale che influenza moda e cultura pop.

Brani come “Sign of the Times”, “Watermelon Sugar” e “As It Was” sono diventati inni generazionali e i suoi concerti registrano il tutto esaurito.

L’annuncio di “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.” ha acceso le aspettative di pubblico e critica, pronti a scoprire le nuove direzioni musicali dell’artista. Il 6 marzo 2026 segnerà una nuova tappa nella carriera di Harry Styles.