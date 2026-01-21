Harry Styles ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo, intitolato "Aperture", prevista per il 23 gennaio 2026. L’artista britannico, noto per la sua carriera solista dopo il successo ottenuto con gli One Direction, torna così sulle scene musicali internazionali con un brano che segna l’inizio di una nuova fase creativa. Styles ha dichiarato: “Aperture rappresenta una nuova apertura per me, sia a livello personale che artistico. Non vedo l’ora di condividerlo con chi mi segue”. Il singolo sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming e nelle radio internazionali a partire dalla mezzanotte del giorno di uscita.

L’annuncio arriva dopo alcuni mesi di assenza dalle scene, durante i quali Styles ha lavorato in studio alla realizzazione di nuovi progetti musicali. Fonti vicine all’artista hanno sottolineato l’entusiasmo per questa uscita, descrivendo il singolo come un pezzo capace di coniugare l’energia pop con nuove sperimentazioni sonore. L'uscita di "Aperture" potrebbe anticipare ulteriori novità discografiche attese nel corso del 2026.

La carriera di Harry Styles tra pop e sperimentazione

La carriera di Harry Styles inizia giovanissimo come membro degli One Direction, gruppo britannico formatosi nel 2010 nell’ambito del talent show X Factor UK. Con la boy band ha pubblicato cinque album in studio e raggiunto il successo mondiale prima di avviare, nel 2017, una carriera da solista.

Styles ha finora pubblicato tre album in studio da solista: "Harry Styles" (2017), "Fine Line" (2019) e "Harry’s House" (2022), quest’ultimo premiato ai Grammy Awards e ai BRIT Awards. Amato per la sua versatilità artistica, Styles ha saputo reinterpretare il pop con influenze che vanno dal rock classico all'indie contemporaneo.

Negli ultimi anni, oltre all’attività musicale, Styles ha alternato collaborazioni con altri artisti a incursioni nel mondo del cinema. Il suo percorso si contraddistingue inoltre per una costante attenzione alla qualità musicale e all’immagine, elementi che hanno contribuito a consolidare la sua posizione tra gli artisti internazionali di riferimento della scena pop contemporanea.

L'attesa per il nuovo singolo

L’annuncio di "Aperture" è stato accolto con grande attesa negli ambienti musicali e tra i fan dell’artista. Secondo le prime anticipazioni, il singolo dovrebbe presentare atmosfere innovative e testi più introspettivi rispetto alle precedenti produzioni. La scelta della data del 23 gennaio, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, sembra confermare la volontà di Styles di inaugurare una stagione ricca di novità sia dal punto di vista musicale che personale.

La produzione del brano, curata da collaboratori storici dell’artista, si inserisce nella tradizione dei lavori precedenti, ma lascia spazio anche a nuove sperimentazioni nei suoni e nelle tematiche affrontate.

L’uscita di "Aperture" sarà accompagnata da una campagna di lancio internazionale che coinvolgerà radio, piattaforme digitali e social media, confermando la centralità del singolo nel percorso futuro di Styles. Gli appassionati e la critica attendono ora di scoprire in che modo l’artista evolverà il proprio stile e quali saranno le prossime tappe del suo percorso discografico.