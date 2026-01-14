L'orchestra Lords of the Sound torna in Italia con il tour "Harry’s Magic Symphony", un omaggio musicale alla saga di Harry Potter. Sono previste due date: il 7 febbraio a Firenze e il 10 febbraio a Roma. L'obiettivo è ricreare la magia delle colonne sonore dei film tratti dai romanzi di J. K. Rowling, facendo rivivere le atmosfere della saga attraverso l'esecuzione dal vivo delle musiche più iconiche.

Il tour, accolto con entusiasmo, prevede la partecipazione di un'orchestra sinfonica composta da circa 50 musicisti, accompagnata da coristi e solisti.

Gli spettacoli si terranno in teatri e auditorium, offrendo un'esperienza immersiva che coinvolge sia gli appassionati della saga sia gli amanti della musica sinfonica. La proposta musicale include alcuni tra i brani più famosi, valorizzando le composizioni di John Williams, e di altri autori che hanno contribuito alla saga.

La magia della musica dal vivo

L’evento "Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound" si distingue per l’alta qualità dell’esecuzione orchestrale e per la scelta di integrare effetti scenici che rendono omaggio alla spettacolarità dei film di Harry Potter. Ogni tappa offrirà una selezione delle musiche più amate, tra cui i temi principali e alcune composizioni meno conosciute ma significative.

L’orchestra Lords of the Sound, già nota in Europa per i suoi spettacoli dedicati a colonne sonore di film e videogiochi, coinvolge artisti professionisti provenienti da vari paesi, garantendo uno standard qualitativo elevato e una visione internazionale dell’opera.

Nelle precedenti tappe europee, il tour ha riscosso successo per la capacità di unire esecuzione musicale dal vivo e narrazione visiva. Il format si inserisce in una tendenza di concerti sinfonici dedicati alle grandi saghe cinematografiche, capaci di attrarre spettatori di tutte le età e di rilanciare l’esperienza del concerto classico in una forma accessibile e coinvolgente.

Il successo della saga sinfonica

I brani di "Harry’s Magic Symphony" provengono dall’universo sonoro della saga di Harry Potter, iniziata con i romanzi di J.

K. Rowling e resa celebre dal successo mondiale dei film a partire dal 2001. Le musiche originali di John Williams, come "Hedwig’s Theme", hanno segnato l’immaginario di milioni di spettatori e sono oggi parte integrante del patrimonio culturale collettivo. Nel corso delle otto pellicole, la colonna sonora si è evoluta grazie all’apporto di altri compositori, tra cui Patrick Doyle, Nicholas Hooper e Alexandre Desplat, tutti presenti in scaletta nei concerti di Lords of the Sound.

L'orchestra, fondata nel 2014, si è specializzata nell'esecuzione di colonne sonore e spettacoli tematici legati al cinema e alla televisione. Lords of the Sound ha portato le proprie produzioni in molti paesi europei, contribuendo a diffondere la conoscenza della musica per immagini e attirando nuovo pubblico verso il repertorio sinfonico.

L’Italia rappresenta una tappa importante del tour, grazie al pubblico nazionale e al seguito di appassionati di Harry Potter.

L’iniziativa sottolinea il valore culturale della musica per il cinema e il suo ruolo nell’immaginario collettivo, riproponendo dal vivo un repertorio che continua a ispirare nuove generazioni.