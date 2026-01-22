Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino Garavani, è stato intervistato a margine della camera ardente allestita a Roma il 22 gennaio 2026. Alla domanda sulle ultime parole scambiate con lo stilista, ha risposto con un semplice ma intenso “Ti amo”.

Alla domanda specifica: “Quali sono le ultime parole che vi siete detti lei e Valentino Garavani?”, la risposta è stata: “Ti amo”.

Camera ardente a Roma

La camera ardente è stata allestita nella sede di PM23 a Piazza Mignanelli, nel cuore di Roma, su iniziativa della fondazione Valentino, nei giorni successivi alla scomparsa dello stilista, avvenuta il 19 gennaio 2026 a Roma.

Nel corso del primo giorno, circa cinquemila visitatori hanno reso omaggio allo stilista (con orario APERTO dalle 11 alle 18). I funerali si sono svolti venerdì alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Chi era Vernon Bruce Hoeksema

Vernon Bruce Hoeksema ha avuto un ruolo di rilievo nella vita privata e professionale di Valentino Garavani. Ex modello e figura di spicco nel mondo della moda, ha ricoperto ruoli dirigenziali all’interno della maison a partire dagli anni Ottanta, tra cui quello di Executive Vice President.

Compagno dello stilista negli ultimi anni, Hoeksema ha scritto in un necrologio: “Quarantatré anni non sono un tempo che passa, ma una vita condivisa che continua a vivere in ogni mio giorno”.

All’uscita dalla camera ardente, ha dichiarato: “Sono devastato”, esprimendo il suo stato emotivo.

L'eredità di Valentino Garavani

Valentino Garavani, nato nel 1932 e scomparso a 93 anni, ha lasciato un'eredità significativa sia nel mondo della moda sia nelle persone a lui più vicine. Bruce Hoeksema faceva parte della “famiglia allargata” dello stilista, così come Giancarlo Giammetti, storico compagno e socio, e Carlos Souza con la moglie e i figli.

Giammetti ha scritto: “Ci sono legami che il tempo non scioglie. Restano nella visione condivisa, nei silenzi che hanno costruito bellezza, in ciò che siamo diventati insieme”.

Alla camera ardente erano presenti esponenti del mondo della moda e della cultura, tra cui artisti, dipendenti e amici, in un clima di raccoglimento, tra fiori bianchi, silenzio e ricordi condivisi.