Hugh Jackman e Kate Hudson presentano il loro nuovo film, “Song Sung Blue – Una melodia d’amore”, in uscita nelle sale dall’8 gennaio con Universal Pictures. I due attori descrivono il progetto come una storia di passione, resilienza e musica, ispirata alla vera vicenda di una tribute band di Neil Diamond formata da una coppia americana. La loro intesa emerge come elemento centrale del film, che celebra il potere dei sogni e dell’amore senza limiti di età o tempo.

Musica e sogni senza età

Kate Hudson riflette sul valore dell’arte e della vita, ricordando di aver pubblicato il suo primo album a quarantadue anni e di aver ricevuto una nomination ai Golden Globes per questo ruolo.

Sottolinea come l’arte non abbia età e che, con il tempo, si acquisisce maggiore profondità e connessione. Hugh Jackman aggiunge che è fondamentale restare curiosi e aperti a nuove direzioni, anche inaspettate, nella vita.

La storia di Mike e Claire Sardina

Il film racconta la vicenda di Mike e Claire Sardina, due musicisti che negli anni Novanta formano la tribute band Lightning & Thunder, partendo da un garage e arrivando a una notorietà inaspettata. Le cover di Neil Diamond, tra cui “Sweet Caroline”, “Soolaimon” e “Song Sung Blue”, diventano il filo conduttore della loro avventura. La musica diventa linguaggio comune, strumento di riscatto e legame profondo tra i protagonisti.

La complicità tra Jackman e Hudson emerge anche fuori dal set: seduti fianco a fianco, si scambiano sguardi, battute e risate, rendendo palpabile la loro intesa.

Il regista Craig Brewer sottolinea che il film parla di persone comuni che diventano eroi senza scudi né mantelli, grazie alla forza dei loro sogni e della loro umanità.

“Song Sung Blue – Una melodia d’amore” arriva nelle sale italiane l’8 gennaio, pronto a raccontare una storia di musica, amore e speranza che non conosce limiti temporali. Una storia di passione e resilienza, un inno al potere dei sogni.