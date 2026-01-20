I Jinjer, band ucraina celebre per il suo sound che spazia tra progressive, groove metal e metalcore, saranno in Italia il 10 febbraio a Trezzo sull’Adda. Questo concerto fa parte del tour europeo dedicato all’ultimo album, “Duel”. Tatiana Shmayluk, la cantante, ha sottolineato come la band non componga musica pensando alle tendenze social, in particolare TikTok, mantenendo un approccio artistico coerente e distante dalle logiche dei contenuti brevi.

Il ritorno in Italia e il nuovo allestimento scenico

La data italiana del tour è un momento importante per i Jinjer, che hanno costruito un rapporto solido con il pubblico italiano.

Tatiana ha raccontato che i primi concerti in Italia si svolgevano di fronte a platee piccole e poco partecipi, ma che oggi la situazione è cambiata radicalmente, con un pubblico entusiasta. Il nuovo spettacolo prevede un allestimento scenico rinnovato, ideato durante l’estate, e poi adattato alle dimensioni dei palchi europei. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza visiva e sonora intensa, senza però rinunciare alla praticità necessaria per i diversi contesti live.

Dualità vocale e rigore nella scaletta

Tatiana ha descritto la dualità come elemento centrale della musica dei Jinjer: un’alternanza tra growl e canto pulito, riff aggressivi e melodie, urla e linee vocali cristalline. Questo contrasto è parte integrante dell’identità della band e si riflette anche nella scelta dei brani da eseguire dal vivo.

La scaletta è costruita con grande attenzione, evitando di sovraccaricare vocalmente la cantante: per esempio, non vengono eseguiti consecutivamente brani con climax intensi, in modo da preservare le corde vocali.

Un approccio consapevole ai social

Pur riconoscendo l’importanza dei social media per la visibilità, Tatiana ha chiarito che i Jinjer non scrivono musica pensando a TikTok. La band considera la musica un linguaggio complesso e non intende ridurla a colonna sonora per video di pochi secondi. Questo atteggiamento riflette una visione del metal come genere in continua evoluzione, lontano dagli stereotipi estetici tradizionali e aperto a nuove interpretazioni.

Chi è Tatiana Shmayluk

Tatiana Shmayluk è la cantante dei Jinjer, gruppo ucraino nato a Donetsk nel 2008.

Nota per la sua versatilità vocale, che le permette di passare dal growl al canto melodico, guida la band insieme al chitarrista Roman Ibramkhalilov, al bassista Eugene Abdukhanov e al batterista Vladislav Ulasevich. Il gruppo ha sviluppato uno stile riconoscibile che fonde metal tecnico ed emotivo, con influenze da generi come jazz, hip‑hop e reggae.