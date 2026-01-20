I Pooh hanno annunciato un tour celebrativo per i sessanta anni di carriera, intitolato “POOH 60 – La nostra storia”, che si svolgerà nei palasport italiani tra settembre e ottobre 2026. L’evento rappresenta un traguardo importante per la band, tra le più rappresentative della musica leggera italiana, e offrirà ai fan l’opportunità di rivivere i grandi successi del gruppo.

Il tour prevede concerti nei principali palasport italiani, con una data zero a Bergamo e tappe a Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari. I dettagli sulle date e sulle modalità di partecipazione sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico, che segue con passione la carriera dei Pooh da decenni.

I membri storici del gruppo hanno descritto l’annuncio come “una festa con i nostri fan” per celebrare una “carriera incredibile” che ha attraversato generazioni e momenti chiave della musica italiana.

Il gruppo e la musica italiana

I Pooh si sono affermati come una delle band più longeve e popolari d’Italia. Nati a Bologna nel 1966, hanno conosciuto il successo negli anni Settanta e Ottanta, grazie a brani come Piccola Katy, Tanta voglia di lei, Pensiero e Chi fermerà la musica. La loro musica, che mescola influenze pop, rock melodico e arrangiamenti orchestrali, ha collezionato riconoscimenti e dischi di platino, imponendosi sia sulle scene dei grandi festival che nei palasport.

La capacità di rinnovarsi e coinvolgere diverse generazioni ha consentito ai Pooh di mantenere una presenza costante nel panorama musicale, legando momenti iconici della propria carriera a eventi speciali, tournée celebrative e collaborazioni.

Nel corso degli anni, il gruppo ha sperimentato diverse formazioni, pur mantenendo una solida identità artistica rappresentata dai fondatori Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian.

La storia dei Pooh

Dai primi anni alle grandi tournée, la storia dei Pooh si intreccia con quella della musica leggera italiana. Il gruppo ha pubblicato più di trenta album in studio, venduto milioni di copie e ottenuto numerosi premi. Nel 2016, in occasione dei cinquant’anni, la band si era riunita anche con Riccardo Fogli per una tournée celebrativa che ha registrato il tutto esaurito nei maggiori palasport. Questo nuovo tour conferma il legame con il pubblico e la tradizione di concerti-evento che caratterizza la storia dei Pooh.

L’iniziativa, che toccherà alcune delle principali città italiane, rappresenta un momento di celebrazione musicale e il riconoscimento dell’influenza dei Pooh nell’interpretare emozioni e speranze di diverse generazioni. Il calendario dettagliato delle tappe e ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione saranno rese note a breve, mentre cresce l’attesa tra gli appassionati per questa nuova occasione di incontro tra la band e il proprio pubblico.