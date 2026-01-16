Le suggestive Grotte di Frasassi fanno da sfondo a un nuovo videoprogetto musicale. Il cantautore bolognese Ibisco ha scelto questo straordinario scenario ipogeo a Genga, in provincia di Ancona, per una nuova produzione audiovisiva. Il video, girato all'interno delle celebri grotte, unisce alcuni dei brani più rappresentativi dell'artista, che considera questo lavoro una tappa fondamentale del suo percorso musicale. L'iniziativa, realizzata all'inizio del 2026, segna una collaborazione tra la musica contemporanea e il patrimonio naturale italiano.

Nel video, Ibisco porta la sua poetica in un luogo di grande fascino, considerato uno dei complessi carsici più spettacolari d'Europa, sottolineando come “la forza degli elementi e delle suggestioni che si respirano nelle Grotte dona nuove sfumature ai miei brani”.

Il progetto si inserisce nella programmazione culturale delle Grotte di Frasassi, che in passato hanno già ospitato iniziative artistiche, concerti e performance. L'obiettivo è valorizzare il sito promuovendo forme di espressione che uniscano l'arte sonora con la bellezza dei luoghi naturali. Le riprese, svolte nel rispetto delle norme di tutela ambientale, hanno coinvolto una piccola troupe e previsto la registrazione di alcuni momenti live tra le stalattiti e le grandi cavità sotterranee.

Ibisco, all'anagrafe Filippo Giglioli, noto per la sua capacità di fondere elettronica e cantautorato, afferma che “portare la mia voce in uno spazio così antico e imponente rappresenta una sfida, ma anche un'occasione di dialogo tra arte e natura”.

Il fascino delle Grotte di Frasassi

Le Grotte di Frasassi, scoperte nel 1971, si trovano nel Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, vicino a Genga. Il sistema carsico si sviluppa per circa 13 chilometri, con ambienti sotterranei di straordinaria bellezza, tra cui la celebre Sala Abisso Ancona, una delle più grandi cavità visitabili al mondo. Ogni anno le grotte attraggono centinaia di migliaia di visitatori, grazie a percorsi turistici strutturati e alla valorizzazione scientifica e culturale del sito.

Le iniziative che coinvolgono arte e musica sono state introdotte negli ultimi anni per offrire nuove chiavi di lettura e di esperienza al pubblico, mantenendo sempre al centro la salvaguardia dell’ambiente naturale.

Il territorio circostante, ricco di testimonianze storiche e naturali, contribuisce a rendere le Grotte di Frasassi un punto di riferimento per il turismo e la cultura delle Marche. Nel tempo, il sito ha ospitato eventi di rilievo nazionale e internazionale, investendo anche su progetti di divulgazione e relazioni con altre realtà artistiche italiane.

Ibisco e la nuova generazione di cantautori

Ibisco, pseudonimo di Filippo Giglioli, classe 1995, si è distinto nel panorama nazionale per i suoi testi introspettivi e le sonorità che spaziano dall’elettronica al pop d’autore.

Il suo album d'esordio e le successive pubblicazioni lo hanno portato su importanti palchi italiani, ricevendo l'attenzione di critica e pubblico. Il progetto realizzato alle Grotte di Frasassi testimonia la sua volontà di sperimentare e di portare la musica in contesti non convenzionali, valorizzando il dialogo tra paesaggi naturali e produzione artistica contemporanea. Questo approccio mira a sensibilizzare gli spettatori sull’unicità dei beni naturali e sull’importanza di intrecciare linguaggi diversi, come dichiarato dall'artista stesso.