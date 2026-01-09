Il dipinto realizzato da Andrea Pazienza quarant’anni fa è al centro di una vicenda giudiziaria: si tratta dello “Zanardi equestre”, opera di vernice su truciolato di circa tre metri per quattro, commissionata nel 1985 dal Comune di Cesena per decorare la copertura in legno della fontana cinquecentesca del Masini in piazza del Popolo. Dopo il restauro, i pannelli, tra cui quello di Pazienza, furono smantellati e gettati. Un giovane, Riccardo Pieri, oggi commercialista, recuperò i frammenti e li ricompose, facendoli restaurare. Il dipinto presenta ancora parti mancanti.

Le restanti tre opere commissionate sono invece scomparse.

L’indagine dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale ipotizzò una appropriazione indebita, ma il fascicolo è stato archiviato. Secondo gli inquirenti, Pieri non può essere accusato perché senza il suo gesto l’opera sarebbe stata distrutta, come le altre. Sauro Turroni, ex senatore e all’epoca funzionario comunale promotore dell’iniziativa, ha annunciato ricorso, sottolineando che “l’opera è stata commissionata e pagata dal Comune e la distruzione da parte degli operai non ne cambia la proprietà”.

Oggi lo “Zanardi equestre” è esposto al Maxxi dell’Aquila nell’ambito della mostra dedicata al settantesimo anniversario della nascita di Pazienza, visitabile fino al 6 aprile.

Il valore dell’opera non è stimabile e la questione della proprietà rimane aperta.

Il recupero e la mostra

Il salvataggio dello “Zanardi equestre” è un episodio decisivo nella tutela del patrimonio artistico minore: un’opera nata come decorazione effimera per un cantiere si è trasformata in testimonianza preziosa dell’estro giovanile di Andrea Pazienza. Il restauro realizzato da Pieri ha permesso di conservarla e renderla fruibile in contesti espositivi a Bologna, Torino, Roma e oggi all’Aquila, dando nuova dignità a un lavoro che altrimenti sarebbe scomparso.

La mostra al Maxxi dell’Aquila, in corso fino al 6 aprile, celebra il settantesimo anniversario della nascita del fumettista e comprende novanta altri lavori, che ampliano la visione sulla produzione di Pazienza, non solo di carattere fumettistico ma anche pittorico.

Il contesto storico-artistico

L’iniziativa del 1985 si inserisce in un contesto di azione culturale civica: il Comune di Cesena decise di affidare a quattro giovani fumettisti — tra cui Andrea Pazienza, Ugo Bertotti, Igort, Giorgio Carpinteri — la decorazione temporanea dei pannelli lignei che coprivano la Fontana Masini durante il restauro. Pazienza, già noto alla comunità bolognese e studente a Pescara, firmò così uno dei suoi primi lavori pubblici, fondendo la sua poetica underground con riferimenti al Rinascimento.

La vicenda racconta anche delle tensioni tra arte ufficiale e forme emergenti: l’arte cosiddetta “underground”, rappresentata dal giovane Pazienza, in quegli anni era spesso snobbata.

Il salvataggio dello “Zanardi equestre” restituisce oggi un’opera che testimonia l’incontro tra arte urbana e patrimonio storico-architettonico, una commistione che riflette cambiamenti di sensibilità culturale.