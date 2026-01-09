Il film di Checco Zalone, “Buen Camino”, ha suscitato un notevole aumento dell'interesse degli italiani per il Cammino di Santiago. I dati di Google Trends mostrano una crescita significativa delle ricerche sul celebre percorso spirituale e turistico a partire dal 25 dicembre, giorno dell'uscita del film. Si sono registrati picchi che superano il 200% rispetto alla media annuale, raggiungendo quasi il 600% il 28 dicembre, con un incremento medio superiore al 400% nella prima settimana di gennaio.

L'incremento delle ricerche online

L'uscita del film, il 25 dicembre, ha generato un'impennata nelle ricerche online: oltre il 200% in più rispetto alla media annuale nel giorno del debutto, quasi il 600% il 28 dicembre e un aumento medio superiore al 400% nella prima settimana di gennaio.

Questo rappresenta il livello di interesse più alto registrato in Italia dal 2004, ad eccezione del luglio 2013, quando un grave incidente ferroviario vicino a Santiago de Compostela aveva provocato un picco ancora superiore, circa il 20% in più rispetto al dato attuale.

Il successo di “Buen Camino” al botteghino

Parallelamente, “Buen Camino” ha ottenuto risultati straordinari al botteghino: in soli quindici giorni ha superato i 60 milioni di euro di incasso e quasi 7,5 milioni di spettatori. Il film si posiziona al terzo posto tra i maggiori incassi nella storia del cinema italiano, dietro “Avatar” (68,6 milioni) e “Quo vado?” (65,3 milioni), entrambi legati alla coppia Zalone–Nunziante.

Al momento, non ci sono conferme indipendenti che colleghino direttamente l'aumento delle ricerche a un incremento reale di pellegrini italiani sul Cammino. Tuttavia, il fenomeno evidenzia un forte impatto culturale del film sul pubblico.