Il Giornale dell'Arte è una delle principali testate periodiche italiane specializzate nel settore delle arti visive e del mercato dell’arte. Fondato da Umberto Allemandi nel 1983 a Torino, il mensile si è distinto nel tempo per la sua autorevolezza e per la qualità dei suoi approfondimenti. La testata segue con attenzione mostre, restauri, collezionismo, aste e istituzioni museali, fornendo notizie e analisi di carattere storico-artistico.

Nel corso degli anni, Il Giornale dell'Arte ha consolidato la propria reputazione grazie a una redazione composta da critici, storici dell’arte e giornalisti.

La rivista ha mantenuto la sede e la redazione a Torino, contribuendo all’identità culturale della città e del territorio piemontese, e ha costruito una rete di collaboratori e corrispondenti su scala nazionale e internazionale.

Storia e caratteristiche della testata

Il Giornale dell'Arte è stato tra le prime pubblicazioni in Italia dedicate esclusivamente al mondo dell’arte visiva e al mercato correlato. Il mensile è noto per il taglio rigoroso delle sue inchieste e per l’attenzione alle grandi mostre, ai musei, ai restauri e agli sviluppi legislativi relativi alla conservazione del patrimonio artistico. La testata ha rafforzato la sua posizione grazie a una presenza capillare presso librerie, edicole specializzate e istituzioni culturali.

Il ruolo culturale e editoriale

Il Giornale dell'Arte continua a rappresentare un punto di riferimento per operatori del settore, studiosi e appassionati. La sua attività editoriale si inserisce in un contesto di costante evoluzione dell’editoria specializzata, che mira a rispondere alle nuove esigenze di lettura e fruizione culturale. La redazione prosegue nel suo impegno di offrire informazione e approfondimento, mantenendo saldo il ruolo divulgativo che ha sempre caratterizzato la testata.