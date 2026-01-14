Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, situato all'interno della Mole Antonelliana, è uno dei principali musei italiani dedicati alla settima arte. Ogni anno offre ai visitatori un percorso immersivo tra oggetti di scena, manifesti, costumi e installazioni interattive che raccontano la storia e l'evoluzione del cinema.

La struttura, progettata da Alessandro Antonelli, è un simbolo di Torino e ospita l'Aula del Tempio, cuore spettacolare del percorso museale. I visitatori possono vivere un'esperienza unica grazie a una rampa panoramica che conduce fino alla cupola, con una vista suggestiva sulla città e sul museo.

Installazioni e percorsi interattivi

Il Museo del Cinema unisce tradizione e innovazione, con esposizioni temporanee e permanenti che coinvolgono il pubblico attraverso linguaggi multimediali e tecnologie avanzate. Le sale VR e le aree interattive permettono di esplorare il mondo del cinema in modo nuovo, con esperienze coinvolgenti per appassionati e nuovi visitatori.

Nel corso degli anni, il museo ha ospitato mostre dedicate a registi, attori e film iconici, diffondendo la cultura cinematografica e valorizzando il patrimonio audiovisivo italiano e internazionale.

Un punto di riferimento culturale

Oltre alle esposizioni, il Museo Nazionale del Cinema organizza eventi, rassegne e proiezioni speciali, in collaborazione con festival e istituzioni culturali.

La sua posizione nella Mole Antonelliana lo rende una meta per chi vuole approfondire la storia del cinema e vivere un'esperienza culturale unica.

Il museo si rinnova continuamente, proponendo iniziative che mettono in dialogo il linguaggio cinematografico con le nuove tecnologie e le tendenze della cultura pop, con un'attenzione costante al pubblico e alla valorizzazione del patrimonio.