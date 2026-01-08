Il Piccolo Teatro di Alcamo (Trapani) si prepara a celebrare un traguardo importante: il cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta il 16 gennaio 1976. La compagnia, un vero punto di riferimento per la scena culturale locale, si appresta a festeggiare questo significativo evento nel gennaio 2026, segnando così mezzo secolo di impegno dedicato al teatro e alla promozione culturale.

Cinquant'anni di storia teatrale

La storia del Piccolo Teatro di Alcamo ebbe inizio il 16 gennaio 1976, quando un gruppo di appassionati, guidati da Giacomo Romano Davare, diede vita alla compagnia con l’obiettivo di promuovere il teatro come forma di espressione e crescita collettiva.

Il debutto avvenne il 3 marzo dello stesso anno con la commedia “San Giovanni Decollato”. Nel corso dei decenni, la compagnia ha portato in scena un vasto repertorio di spettacoli, interpretando testi di autori classici come Molière, Pirandello, Eduardo De Filippo e molti altri.

Il Piccolo Teatro di Alcamo ha dimostrato una notevole capacità di attraversare le generazioni, mantenendo sempre viva la passione per il palcoscenico e coinvolgendo attori, tecnici e collaboratori, contribuendo così a costruire una solida realtà culturale nel territorio.

Un'eredità culturale per Alcamo

Nel corso degli anni, la compagnia ha affrontato anche momenti di difficoltà, come la chiusura del teatro Euro (oggi Cielo d’Alcamo) tra il 1989 e il 1997, e le sfide imposte dalla pandemia da COVID‑19.

Nonostante questi ostacoli, il Piccolo Teatro ha continuato a promuovere spettacoli, valorizzare i talenti locali e partecipare a produzioni di rilievo, mantenendo un prezioso equilibrio tra classici e novità.

La forza della compagnia risiede nella sua identità e nella capacità di trasformare le sfide in opportunità, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento culturale, sociale e umano per la città di Alcamo.

La direzione artistica nel tempo

Il fondatore Giacomo Romano Davare ha avuto un ruolo centrale nella nascita e nello sviluppo della compagnia. Nel corso degli anni, la direzione artistica ha visto il contributo di diverse figure che hanno guidato le scelte artistiche e organizzative, promuovendo l'innovazione e la qualità nelle produzioni teatrali.