Dopo quasi quarant'anni, il celebre dipinto “Ragazzo con Canestro di Frutta” (1595) di Michelangelo Merisi da Caravaggio lascia la Galleria Borghese di Roma per essere esposto alla Morgan Library & Museum di New York. Il curatore John Marciari lo definisce “il primo vero capolavoro di Caravaggio”. L'opera sarà visibile al pubblico statunitense fino al 19 aprile. La mostra, promossa con l’appoggio della Fondazione per l’arte e la cultura italiana (FIAC), è incentrata su questa natura morta ibrida che pone l’uomo al centro, segnando una svolta nella storia della pittura italiana.

L’esposizione, ideata da Marciari, si articola attorno a tredici dipinti. Invece di limitarsi a prestiti da musei americani, Marciari ha scelto di “far uscire dall’isolamento una figura spartiacque nella storia dell’arte occidentale, inventore della pittura barocca moderna che rompe con l’ideale rinascimentale”. Il “Ragazzo con Canestro di Frutta” è affiancato da opere di pittori che lo hanno preceduto e seguito, creando una galleria che invita a comprendere la portata della rivoluzione operata da Caravaggio.

«Non è un ritratto, né è un’allegoria. Vedere questo dipinto nel suo contesto significa comprendere la rivoluzione che rappresenta», afferma Marciari. Il museo definisce l’opera una “natura morta ibrida che mette l’uomo al centro”.

Colin Bailey, direttore della Morgan Library, ha aggiunto che JP Morgan amava l’Italia e la storia dell’arte italiana.

Il dipinto era stato esposto l’ultima volta a New York nel 1988, al Metropolitan Museum of Art. Tra le opere in mostra spiccano la Ragazza con le Ciliegie (ca. 1495), attribuita a Marco d’Oggiorno, il Ragazzo che Beve (1583) di Annibale Carracci, proveniente da una collezione privata e mai esposto pubblicamente, e Le Quattro Stagioni in Una Testa (1590) di Arcimboldo dalla National Gallery di Washington. Il percorso si conclude con un ritratto di Scipione Borghese realizzato da Gian Lorenzo Bernini: il cardinale fu proprietario dell’opera dal 1607 e tra i principali fondatori del nucleo della Galleria Borghese.

Il contesto lombardo e l’apprendistato di Caravaggio

Secondo Marciari, l’esposizione intende mettere in luce le origini lombarde dell’artista. Caravaggio sceglie un “modello dell’artista che posa come un dio” al posto del tradizionale santo, presentandolo allo spettatore “come la frutta che il giovane presenta allo spettatore, con le foglie d’uva attaccate da insetti, come se il cesto fosse rimasto troppo a lungo nello studio”. Questa scelta radicale sottolinea l’uscita di Caravaggio dai generi idealizzati dell’epoca e la sua adesione a un realismo diretto e provocatorio, segnando l’avvio della pittura barocca moderna. Il contenuto iconografico diventa così carico di significati simbolici e di contrasti tra verità tangibile e artificio artistico.

La mostra alla Morgan Library e il suo significato

L’esposizione alla Morgan Library rientra in una iniziativa pluriennale della FIAC, guidata da Alain Elkann e Daniele Bodini, che intende promuovere i capolavori dell’arte italiana nei musei americani. La scelta della Morgan, nata come biblioteca di J. Pierpont Morgan e oggi anche museo, valorizza l’intimità della fruizione e l’attenzione verso la storia dell’arte italiana. Il dipinto di Caravaggio diventa così non solo protagonista artistico, ma anche veicolo di dialogo tra istituzioni culturali italiane e internazionali.

Ospitata in una sede storica di New York, l’esposizione offre un’occasione rara per il pubblico americano di confrontarsi con l’opera che segna l’inizio della rivoluzione caravaggesca: la combinazione di naturalismo lombardo, osservazione diretta della realtà e artificio scenico innesca una nuova estetica della pittura occidentale. È la prima volta che il pubblico americano può ammirarla da vicino dopo oltre trentacinque anni.