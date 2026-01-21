Il 23 gennaio 2026 segna il ritorno di Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, sulle scene musicali con il nuovo singolo “Introvabile”. Un’attesa novità per i fan dell’artista, che si è affermato nel panorama urban italiano grazie all’album “Oro Blu” e alle sue collaborazioni. Con questo nuovo lavoro, Bresh promette di esplorare nuove sonorità.

L’uscita del singolo è stata annunciata ufficialmente, confermando la volontà dell’artista di proseguire una carriera fondata su testi personali e una ricerca musicale che unisce rap, melodia e riferimenti alla sua esperienza di vita.

“Introvabile” sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e, secondo quanto trapela, nasce da un periodo di scrittura intenso. Bresh ha dichiarato: “Questo brano parla di qualcosa che tutti, almeno una volta, abbiamo cercato senza riuscire a trovare – può essere una persona, un sentimento, una parte di sé stessi”.

Il percorso musicale di Bresh

Bresh, classe 1996, è originario di Bogliasco, in provincia di Genova, e si è imposto dapprima nella scena rap ligure, per poi affermarsi a livello nazionale. Cresciuto tra Bogliasco e il quartiere genovese di Quarto, ha iniziato a farsi conoscere con vari brani pubblicati online, prima di ottenere un successo più ampio grazie agli ultimi album.

Il suo progetto “Oro Blu”, uscito nel 2022, ha raggiunto la top ten della classifica FIMI degli album più venduti in Italia e ha riscosso notevole consenso di critica, soprattutto per la capacità di fondere tradizione cantautorale e sonorità rap. Molte delle sue canzoni fanno riferimento alla Liguria – dai paesaggi alle storie personali – creando un ponte originale tra rap contemporaneo e radici territoriali. La Liguria è una costante nella sua produzione.

Bresh ha collaborato con numerosi artisti della scena urban italiana, tra cui Rkomi, Tedua e Izi, distinguendosi per una scrittura emotiva e introspettiva. I suoi tour hanno registrato un crescente interesse di pubblico, consolidando la sua posizione tra i nuovi protagonisti della musica italiana.

I temi ricorrenti nella musica di Bresh

La forza di Bresh si manifesta anche nella sua attenzione alle tematiche di crescita personale, appartenenza e ricerca di identità. Nelle sue tracce ricorrono elementi autobiografici e riferimenti al vissuto della sua terra d’origine, la Liguria. Ad oggi, il rapper si è distinto per la capacità di raccontare storie quotidiane e sentimenti universali con un linguaggio fresco ma al tempo stesso legato alla tradizione della scuola musicale genovese. L’annuncio del singolo “Introvabile” alimenta la curiosità degli ascoltatori, in vista anche di un possibile nuovo album e di future collaborazioni.

Il prossimo passo della carriera di Bresh sembra orientato nel segno della continuità ma anche della sperimentazione, rimanendo vicino alle tematiche che lo hanno reso riconoscibile e apprezzato. Con “Introvabile”, Bresh si conferma tra i principali interpreti della nuova scuola rap italiana.