In 2 Cuori e 2 Capanne, film diretto da Massimiliano Bruno, al Cinema dal 22 Gennaio, il tuo personaggio, Cesare, è legato al drammatico tema del revenge porn: cosa ti ha convinto ad accettare un progetto che entra in modo così diretto in una ferita sociale attuale?

“La cosa che sicuramente mi ha convinto è appunto il tema di cui tratta innanzitutto il personaggio di Cesare, ma in prima linea il personaggio di Lavinia, che è interpretata da Benedetta Tiberi. Sicuramente avere la responsabilità di portare sul grande schermo un personaggio del genere e di questo sono veramente orgoglioso e felice.”

Come ti sei preparato per interpretare una storia che tocca conseguenze emotive, legali e relazionali di quella che è una vera e propria violenza digitale?

“La scintilla vera e propria è scattata dal provino con l’attrice che interpreta Lavinia, Benedetta Tiberi. Lì è scattata proprio la scintilla. Ho sentito un po’ come la terra che mi cadesse da sotto i piedi e ho usato quella sensazione per costruire il personaggio di Cesare e quello che, secondo me, sentono i ragazzi che non sanno, non riescono, non hanno delle armi per contrastare questa emozione talmente forte. La scintilla è scattata lì al provino e poi sicuramente ho tratto ispirazioni da eventi realmente accaduti. Ho cercato di entrare un po’ nella psicologia di un ragazzo che può arrivare a fare una cosa del genere.”

Quali sono state le principali sfide interpretative che hai affrontato nel portare sullo schermo il tuo personaggio?

“È stata tutta una bella sfida, perché c’è una scena che non voglio spoilerare, però è un po’ movimentata. Sicuramente a livello tecnico quella è stata una piccola sfida e poi anche sul piano emotivo. Entrare nei panni di un personaggio del genere è stato molto stimolante.”

Dal tuo punto di vista, qual è il messaggio più urgente che il film vuole trasmettere, soprattutto ai più giovani?

“Ai giovani il messaggio più urgente che, secondo me, trasmette il film è quello della fiducia. Questo è un messaggio molto urgente, oltre che bello, perché non tutti la pensano così. Questo ci dovrebbe rendere orgogliosi di noi e non sentirci già finiti prima di partire. C’è un po’ questo sentimento in Italia tra noi giovani, poca speranza, e questo film ci dà molta speranza.”

Nel film condividi la scena con attori affermati come Claudia Pandolfi e Edoardo Leo: che tipo di confronto professionale è stato per te e cosa hai tratto dal lavoro con interpreti così esperti?

“Ricordo ancora la prima volta che ho visto Claudia Pandolfi recitare sul set de I peggiori giorni: sono rimasto letteralmente folgorato. In questo mestiere si impara tantissimo osservando. Lavorare con persone che ho sempre visto al cinema, insieme alla mia famiglia, è stato emozionante e anche molto formativo. Sono persone straordinarie, sia professionalmente che umanamente. È un’esperienza unica, da cui si impara tantissimo: sono dei veri “generali” del mestiere.”

Ritieni che il cinema e la serialità abbiano oggi una responsabilità specifica nel raccontare temi di importante rilevanza sociale senza spettacolarizzarli?

“Sì, assolutamente. Credo che il cinema abbia una responsabilità nel raccontare queste storie, perché sono storie che nascono dalla realtà che viviamo oggi.

Non penso si tratti di spettacolarizzare tragedie, ma di invitare il pubblico a una riflessione. Il cinema, come il teatro e l’arte in generale, dovrebbe farci porre domande su ciò che ci circonda e su chi siamo, per cercare di diventare persone migliori. Non credo in un cinema che fa la lezione dall’alto, ma in un cinema che stimola il pensiero e il confronto.”

In Due Cuori e Due Capanne, quanto è stato complesso mantenere un equilibrio tra impatto emotivo, realismo e responsabilità nel racconto?

“Ho cercato di mettermi completamente nei panni di Cesare, immaginando che una situazione del genere potesse capitare a me, a Nicola. Ho puntato molto su un’interpretazione realistica. È stato complesso perché mi sono dovuto confrontare con una mia “zona d’ombra”, ma allo stesso tempo è stato anche divertente e stimolante interpretare un personaggio così sporco e complesso.

Le sfide di questo tipo sono quelle che mi piacciono di più.”

Che tipo di reazioni ti auguri dal pubblico, oltre alla semplice visione della pellicola?

“Spero che il film inviti il pubblico a una riflessione generale e, soprattutto, ad accorciare le distanze. Accorciare le distanze tra ideali portati all’estremo e comportamenti che oggi non funzionano più. Viviamo in una realtà diversa rispetto al passato, e il film invita all’incontro, non allo scontro. Questo è ciò che mi auguro di più.”

Ne I Peggiori Giorni ti sei confrontato con un contesto corale: quanto quell’esperienza cinematografica ti è stata utile oggi nel sostenere un ruolo più esposto emotivamente?

“Quando ho girato I peggiori giorni avevo 19 anni ed era la mia prima grande esperienza.

All’inizio ero molto intimidito, ma da lì ho iniziato a pormi delle domande e a crescere molto. Confrontarmi con un contesto così ricco di grandi nomi mi ha aperto la visione sul cinema e oggi quell’esperienza è stata fondamentale. Mi ha aiutato a fidarmi di più, di me stesso e del lavoro.”

In Crush – La storia di Matilde hai interpretato Luca, un ragazzo molto timido, sensibile e buono. Hai notato delle differenze tra il lavorare su un set cinematografico come quello di 2 Cuori e 2 Capanne e su un progetto più intimo che affronta dinamiche adolescenziali e identitarie come, invece, Crush - La storia di Matilde?

“Sì, assolutamente. Luca è un personaggio molto timido e insicuro. L’insicurezza è un elemento che ho cercato di portare anche in Cesare, perché credo che chi arriva a compiere certi gesti non sia affatto sicuro di sé.

I personaggi sono molto diversi, ma condividono questa fragilità di fondo. Ho cercato di declinare l’insicurezza in modo diverso, a seconda della storia e del percorso del personaggio. Quindi, sì, ci sono delle differenze, ma comunque ci sono anche delle cose che li accomunano e questo, secondo me, andrebbe indagato un po’ di più."

Quanto c’è di Nicola nel personaggio di Luca?

“C’è tantissimo. Nella vita privata io sono un po’ un Luca. Quello che amo di lui è che, pur essendo insicuro, non si arrende e continua a mettersi alla prova. È una cosa in cui mi riconosco molto. Rivedermi sullo schermo è stato divertente, anche perché quando ho girato la serie il mio personaggio aveva 15 anni, mentre io ne avevo 22.

È stato come confrontarmi con una versione più giovane di me stesso.”

Quali sono le direzioni artistiche che senti, oggi, più coerenti con il tuo futuro percorso attoriale e che vorresti intraprendere?

“Ho un grande debole per il set cinematografico, è qualcosa di molto profondo per me. Allo stesso tempo il teatro resta fondamentale: la settimana prossima, ad esempio, porterò in scena un lavoro su Shakespeare in una scuola media, con una compagnia di ex studenti del Laboratorio di Arti Sceniche che, tra l’altro, è l’Accademia che ho frequentato e che è diretta da Massimiliano Bruno. Il teatro è qualcosa che voglio continuare a fare, ma mi vedo soprattutto in un percorso cinematografico. Mi auguro di poter sperimentare un po’ di tutto.”