"Il volto della Medusa" è il nuovo romanzo giallo di Fabrizio Carcano, pubblicato il 19 gennaio 2026 da Mursia. Il libro, ambientato tra Milano e Rapallo, si inserisce nella tradizione del giallo milanese e ha come protagonista il giornalista Federico Malerba, figura già nota ai lettori delle precedenti opere dell'autore.

La trama ruota attorno a un caso complesso, un intreccio di indizi, colpi di scena e riferimenti al mito della Medusa. Carcano, con il suo stile, costruisce una narrazione che alterna suspense a riflessioni sulla società contemporanea, mantenendo alta la tensione.

Il romanzo si distingue per la cura nella descrizione degli ambienti urbani e per la capacità di intrecciare elementi classici del genere con tematiche attuali.

Federico Malerba e i suoi segreti

Federico Malerba, giornalista investigativo, è il protagonista di questa nuova avventura letteraria. Il personaggio si trova questa volta ad affrontare un'indagine che lo porterà a muoversi tra Milano e Rapallo, due città diverse ma unite da un filo conduttore di mistero. La figura di Malerba si conferma centrale nella narrazione, grazie alla sua determinazione e alla capacità di leggere tra le righe degli eventi.

Il romanzo arricchisce il panorama letterario con una storia che unisce tradizione e innovazione.

Carcano dimostra la sua abilità nel tratteggiare personaggi credibili e ambientazioni realistiche, offrendo al lettore un'esperienza coinvolgente e ricca di colpi di scena.

Milano e Rapallo: un'ambientazione suggestiva

"Il volto della Medusa" si distingue per l'ambientazione, che alterna la metropoli milanese alla suggestiva cornice di Rapallo. Le due città diventano parte integrante della storia, contribuendo a creare un'atmosfera unica. Il riferimento al mito della Medusa aggiunge una dimensione simbolica al racconto, arricchendo la trama di significati.

Fabrizio Carcano, con questo nuovo romanzo, conferma la sua capacità di rinnovare il genere giallo, proponendo storie che sanno parlare al presente senza rinunciare alla profondità della tradizione. "Il volto della Medusa" si propone come una lettura per gli appassionati del genere e per chi desidera scoprire una Milano letteraria inedita, tra cronaca, mito e suspense.