Zubin Mehta ha annullato i concerti che aveva in programma con la Filarmonica di Israele, in segno di protesta. L’annuncio, datato 19 gennaio 2026, riguarda un ciclo di esibizioni che il celebre direttore d’orchestra avrebbe dovuto tenere nelle prossime settimane con la formazione con cui ha collaborato per oltre cinquant’anni. Mehta interrompe così la sua collaborazione “fino a nuovo avviso”, un gesto significativo legato alla situazione politica attuale tra Israele e Palestina.

Il direttore indiano, da sempre legato alla Filarmonica di Israele, ha motivato la decisione con una nota in cui sottolinea la sua posizione di dissenso verso le recenti operazioni militari, affermando: “Non posso dirigere con il cuore sereno finché questa situazione permane”.

Mehta aveva diretto la Filarmonica per la prima volta nel 1961, diventandone poi direttore musicale a vita e contribuendo allo sviluppo internazionale dell’orchestra. I concerti annullati erano previsti nelle città di Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme.

Il legame tra Mehta e la Filarmonica

Zubin Mehta, nato a Bombay nel 1936, è considerato uno dei più grandi direttori d’orchestra contemporanei. La sua relazione con la Filarmonica di Israele ha segnato la storia della musica sinfonica: dalla sua prima apparizione nel 1961, Mehta è stato guida artistica e ambasciatore culturale, promuovendo tournée internazionali e ampliando il repertorio dell’orchestra. Il suo contributo è stato determinante per la crescita della Filarmonica, tanto da essere insignito del titolo di direttore musicale a vita nel 1981.

L’orchestra stessa rappresenta uno dei principali simboli culturali di Israele e vanta una tradizione ininterrotta dal 1936.

La decisione di interrompere la collaborazione, anche se temporaneamente, solleva interrogativi sull’impatto che le attuali tensioni politiche possono avere sui rapporti tra arte e società. La Filarmonica aveva in programma alcune delle più celebri pagine del repertorio sinfonico, attese non solo dal pubblico locale ma anche dalla comunità internazionale.

Storia e prestigio internazionale della Filarmonica

La Filarmonica di Israele è una delle istituzioni musicali più prestigiose al mondo, fondata a Tel Aviv nel 1936 dal violinista Bronisław Huberman in risposta all’emergenza politica europea e con lo scopo di offrire un rifugio artistico ai musicisti ebrei in fuga dal nazismo.

Nel corso dei decenni, l’orchestra ha ospitato direttori e solisti di altissimo livello, tra cui Leonard Bernstein, Arturo Toscanini e Daniel Barenboim. L'orchestra ha una stagione concertistica stabile a Tel Aviv, nel Charles Bronfman Auditorium, e frequenti tournée nei principali teatri d’Europa, Stati Uniti e Asia, promuovendo un repertorio che spazia dai classici del sinfonismo europeo alla musica contemporanea.

Il sodalizio con Zubin Mehta rappresenta una delle pagine più importanti non solo per la Filarmonica, ma anche per la diffusione della musica classica in Medio Oriente. Nei suoi oltre cinquant’anni di carriera con l’orchestra, Mehta ha dato impulso a nuovi progetti di educazione musicale e a iniziative per il dialogo interculturale. La cancellazione dei concerti sottolinea come le dinamiche geopolitiche possano influenzare la vita delle principali istituzioni culturali internazionali.