Le semifinali della quinta edizione di Ivisionatici Music Festival, contest musicale dedicato ad artisti emergenti con un focus sociale e internazionale, prendono il via da Milano. Le tappe milanesi si terranno il 31 gennaio e il 1 febbraio presso il Barrio’s Live. La giuria sarà composta da professionisti del settore, tra cui giornalisti, conduttrici radiofoniche, un autore televisivo e un conduttore radiofonico. La presentazione dell'evento è affidata a Carlotta Brugin.

Dettagli delle semifinali milanesi

Le giornate del 31 gennaio e del 1 febbraio vedranno l'esibizione degli artisti emergenti selezionati per questa fase del festival.

La giuria includerà i giornalisti Matteo Cotellessa, Matteo Valsecchi e Federico Arduini, le conduttrici radiofoniche Giuditta Arecco e Daniela Cappelletti, l’autore televisivo e direttore artistico del SanNolo Lorenzo Campagnari e il conduttore radiofonico Alan Caligiuri. La conduzione delle serate sarà curata da Carlotta Brugin.

Impegno sociale e premi in palio

Durante tutte le tappe del festival sarà presente uno stand di Scarpetta Rossa Aps, impegnato nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Le cantautrici Dinìche e Cura, corista di Rose Villain, inaugureranno le serate con il format “Donne in Musica”. Il montepremi della quinta edizione prevede un contributo economico di 1000 euro per il vincitore assoluto.

I premi destinati alle categorie interpreti e cantautori comprendono la registrazione o distribuzione di un brano inedito, un mese di ufficio stampa, esibizioni in festival gemellati, masterclass, tour radiofonico, interviste, consulenza manageriale e ulteriori benefit. Inoltre, dieci dei venti finalisti avranno la possibilità di vedere registrato o distribuito un proprio brano inedito.

Le iscrizioni per la quinta edizione rimangono aperte. È possibile partecipare compilando il modulo disponibile nella sezione dedicata del sito ufficiale del festival.

Contesto del festival

Ivisionatici Music Festival si configura come un contest itinerante rivolto ad artisti emergenti, con tappe previste in diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli, Milano e Bologna.

L'obiettivo primario è offrire visibilità e fornire strumenti concreti per lo sviluppo dei progetti musicali dei partecipanti.

Le informazioni disponibili confermano la coerenza del festival e delle sue modalità di partecipazione con le edizioni precedenti, pur non emergendo dettagli aggiuntivi specifici sulle semifinali milanesi.