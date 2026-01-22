John Legend sarà in Italia la prossima estate con il tour “A Night of Songs & Stories”. Sono previsti quattro concerti in diverse location tra il secondo e il ventiquattro luglio. Il cantante si esibirà il 2 luglio a Roma, nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone; il 5 luglio al Lucca Summer Festival; il 6 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank a Marostica (Vicenza); infine il 24 luglio al Locus Festival a Ostuni (Brindisi).

Lo spettacolo proporrà versioni intime dei suoi più grandi successi, da “All of Me” a “Ordinary People”, fino a “Tonight”.

Ad accompagnare i brani, aneddoti e riflessioni personali che ripercorrono oltre vent’anni di carriera. Legend vanta tredici Grammy Awards e fa parte del ristretto novero di artisti EGOT, avendo conquistato anche un Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e quattro Emmy, un traguardo che lo colloca tra i soli diciannove artisti nella storia ad averlo ottenuto.

Le tappe del tour

La tournée italiana toccherà alcuni dei contesti più suggestivi del panorama musicale estivo: l’Auditorium di Roma, struttura di rilievo culturale immersa nel verde urbano; il Lucca Summer Festival, festival consolidato che ogni anno porta artisti internazionali nel cuore della città toscana; il Marostica Summer Festival Volksbank, noto per la sua atmosfera raccolta in uno scenario collinare; il Locus Festival di Ostuni, che unisce musica, natura e architettura barocca della cittadina pugliese.

Questi luoghi conferiscono al tour un tono accogliente e raffinato, in linea con la formula narrativa e musicale scelta dall’artista.

John Legend e il pubblico italiano

John Legend ha già riscosso successo tra il pubblico italiano in passato, e il nuovo tour conferma la sua capacità di costruire un rapporto diretto e coinvolgente con gli spettatori. La scelta di spazi dal forte impatto scenico, ma non necessariamente enormi, suggerisce una dimensione più personale. Precedenti tour internazionali hanno fatto registrare numeri rilevanti, ma la selezione di queste città italiane denota un’attenzione particolare alla relazione artista-pubblico e alla qualità dell’esperienza dal vivo.

Il mix tra brani famosi, storytelling e ambientazioni suggestive potrebbe favorire un buon riscontro sia di pubblico sia di clima culturale nei territori coinvolti. Si tratta di un’occasione significativa nel calendario estivo italiano per connettere la carriera pluripremiata di Legend con luoghi significativi dal punto di vista artistico.