Il 23 gennaio uscirà Trying Not To Panic, il nuovo EP di Kamrad, artista pop tedesco riconosciuto come una rivelazione a livello europeo. Il progetto viene anticipato dal singolo Hug Yourself e si propone come un ritratto intimo dell’artista, con una scrittura che mette in tensione successo e vita privata, mantenendo uno sguardo ironico e diretto.

Kamrad ha raggiunto la notorietà internazionale nel 2022 grazie alla hit I Believe, che ha superato i trecento milioni di streaming. Successivamente ha ottenuto altri importanti risultati nelle radio europee con Be Mine, canzone che lo ha portato al terzo posto nella classifica annuale tedesca degli airplay, superando artisti come Ed Sheeran, Lady Gaga e Miley Cyrus.

Con questo nuovo lavoro, l’artista amplia il proprio sound verso un pop più ricco di sintetizzatori e influenze indie anni duemila, senza rinunciare a melodie immediate e testi introspettivi.

Come racconta l’artista stesso: "Descrive la mia vita così com’è adesso e il tentativo di affrontarla. Che si tratti del successo di una canzone, di un concerto incredibile o di qualcosa di completamente folle nella mia vita privata, sto solo cercando di non andare nel panico… senza mai rinunciare all’ironia!".

La carriera di Kamrad

Tim Kamrad, nato il 10 aprile 1997 a Wuppertal, in Germania, si è fatto conoscere fin dagli esordi. Il suo primo EP, Changes, è uscito nel febbraio 2017. Nel corso del tempo ha pubblicato diversi album (Down & Up, Not Good At Playing Love Songs e Wanna Be Friends?) e numerosi singoli, fino a I Believe nel 2022 e Be Mine nel 2025, entrambi definiti hit europee.

La sua carriera si è arricchita anche sul fronte televisivo: nel 2024 è diventato coach a The Voice of Germany. Le origini modeste e un percorso in musica iniziato da bambino nel coro della scuola, hanno fatto di Kamrad un artista solido e indipendente, con uno studio personale a Bochum da cui produce la sua musica.

Il sound del nuovo EP

Trying Not To Panic si muove su territori sonori che intrecciano pop, sintetizzatori e influssi indie anni duemila, con una ricerca melodica immediata e testi che esplorano fragilità ed equilibrio tra vita pubblica e privata. Il singolo Hug Yourself anticipa questi temi, invitando all’autoaccettazione in momenti di confusione.

Il progetto segue il filone iniziato con Be Mine, che ha consolidato la sua fama internazionale, ma si caratterizza per un taglio più personale e raccolto.

“Il tentativo di affrontare la vita senza andare nel panico”, come dice Kamrad, diventa un filo conduttore che lega la tensione tra notorietà e quotidianità alla capacità di raccontarla con ironia. Un passo successivo e più maturo nella discografia dell’artista.