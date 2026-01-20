La Biennale di Venezia ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Valentino Garavani, noto semplicemente come Valentino, avvenuta il 19 gennaio 2026. Il celebre stilista viene ricordato come una figura capace di "coniugare alta moda e modernità", grazie anche alla sua attenzione per il linguaggio del cinema e per la stretta collaborazione con il mondo cinematografico. "Valentino ha saputo portare nel cinema il rigore e l'eleganza delle sue creazioni – ha dichiarato la presidenza della Biennale – contribuendo a definire uno stile senza tempo, riconoscibile in Italia come all'estero".

Il legame tra Valentino e la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica si è concretizzato in numerose occasioni, che hanno dato ulteriore prestigio all'evento veneziano.

Nel corso della sua lunga carriera, iniziata negli anni Cinquanta, Valentino si è distinto per la capacità di fondere tradizione artigianale italiana e spirito innovativo. Le sue creazioni sono state indossate da grandi protagoniste del grande schermo e hanno impreziosito momenti iconici della storia del cinema internazionale, dalla Dolce Vita romana alle passerelle di Parigi, fino al red carpet di Venezia. Il presidente della Biennale ha inoltre sottolineato che "il contributo di Valentino alla moda e al costume cinematografico ha rappresentato un tassello fondamentale per la valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo".

Il ricordo di Valentino si lega quindi non solo al suo ruolo di stilista, ma anche di promotore di un dialogo tra settori culturali storicamente distinti, ma profondamente connessi.

Il legame tra Valentino e la Mostra del Cinema di Venezia

Valentino Garavani ha avuto un ruolo di spicco nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in cui i suoi abiti sono stati spesso protagonisti sui red carpet, indossati da celebri attrici e interpreti. La presenza del "rosso Valentino" si è trasformata negli anni in un segno distintivo e in un simbolo di italianità all'interno delle grandi manifestazioni legate al cinema. Gli organizzatori della Mostra hanno ricordato come "l'eleganza e la capacità innovativa di Valentino abbiano contribuito ad arricchire il dialogo tra arte visiva, moda e settima arte, in un contesto internazionale come quello veneziano".

La connessione tra la maison Valentino e il cinema si è tradotta anche in numerose collaborazioni per i costumi di film, sia italiani che stranieri.

La Biennale ha ripercorso alcune tappe salienti di questo rapporto, sottolineando come momenti iconici della manifestazione siano stati segnati proprio dalla presenza di creazioni firmate Valentino, scelte per premi, première e cerimonie di gala. Questi eventi hanno contribuito a rafforzare il ruolo di Venezia come vetrina internazionale sia per la moda che per il cinema, mostrando come la creatività italiana possa esprimersi attraverso linguaggi differenti, ma complementari.

Valentino Garavani: una carriera per l'eccellenza italiana

Valentino Garavani, nato nel 1932 a Voghera, è stato tra i protagonisti assoluti della moda del XX e XXI secolo.

Dopo la formazione a Parigi, ha fondato la propria maison a Roma negli anni Cinquanta, imponendosi ben presto come riferimento per l'alta sartoria internazionale. Il marchio Valentino si è imposto nel panorama della moda per la raffinatezza delle linee, per il celebre "rosso Valentino" e per la capacità di interpretare il gusto della contemporaneità, mantenendo uno stretto legame con la tradizione artigianale italiana.

Nell'ambito cinematografico, le sue creazioni sono state scelte da dive come Elizabeth Taylor, Sophia Loren e Julia Roberts, che hanno contribuito a diffondere il mito di Valentino nel mondo. Valentino ha ricevuto importanti riconoscimenti per il suo apporto culturale tanto nel campo della moda quanto in quello delle arti visive, testimoniando come il confine tra discipline possa essere superato dall'eccellenza e dalla visione artistica. La sua eredità prosegue oggi anche grazie alla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, impegnata nella tutela e valorizzazione della storia dell'alta moda italiana.