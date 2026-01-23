Il sindaco di Venezia e presidente della Fondazione Teatro La Fenice, Luigi Brugnaro, ha annunciato il 23 gennaio 2026 il ripristino del welfare per le maestranze. L’intervento riguarda l’orchestra e il coro del teatro lirico e prevede anche il pagamento del premio di Capodanno. Con la mensilità di gennaio, entro il 10 febbraio verrà erogato un contributo individuale compreso tra circa 350 e 1.100 euro lordi, per un costo totale di 250.000 euro. L’erogazione avverrà prima dell’approvazione del bilancio della Fondazione.

Dettagli dell’annuncio e clima dopo le tensioni

La sospensione del welfare era stata decisa a novembre, per timore che eventuali scioperi potessero compromettere i concerti di fine anno. Brugnaro aveva giustificato la sospensione con una prudenza finanziaria legata a possibili disordini sindacali. La Rsu aveva definito l’atto legalmente possibile ma “moralmente non giusto”, sottolineando come l’acconto welfare rappresenti un supporto concreto per circa 300 famiglie. Il senatore Andrea Martella (Pd) aveva sollevato una interrogazione al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, evidenziando che la somma destinata al welfare – circa 250.000 euro, pari allo 0,6% del bilancio della Fondazione (circa 35 milioni di euro) – era già stanziata e sostenibile.

Aveva inoltre sottolineato la solidità finanziaria dell’ente, con 14 bilanci consecutivi in attivo e un incremento del 7% nelle vendite di abbonamenti.

Storia e contesto del welfare alla Fenice

Il welfare aziendale al Teatro La Fenice non rientra nel contratto collettivo nazionale ed è erogato dalla Fondazione in via discrezionale. È stato introdotto nel 2019, quando Brugnaro decise di istituire questa forma di sostegno per le maestranze. Secondo la Rsu, ogni anno, poco prima di Natale, veniva erogato un anticipo di welfare, considerato un vero e proprio “ossigeno” per le famiglie dei lavoratori, utile a coprire spese quotidiane, scolastiche, sanitarie e di trasporto. Nel 2025, tuttavia, l’acconto, pari a circa 700 euro (su un totale non superiore a 1.200 euro), è stato sospeso e non erogato attorno alla prima de La clemenza di Tito.

Il teatro nel tessuto cittadino e culturale

Il Teatro La Fenice è uno dei simboli culturali di Venezia, con una storia legata a tradizioni liriche di livello internazionale. La sua gestione è da tempo considerata un modello per le fondazioni lirico-sinfoniche italiane, grazie anche ai bilanci sempre in attivo e alla capacità di attirare pubblico e abbonati. Il welfare aziendale, sebbene non previsto dalla contrattazione nazionale, ha contribuito negli anni a stabilizzare il legame tra l’istituzione e le sue maestranze. Il suo ripristino, dopo le tensioni legate anche alla nomina controversa della direttrice musicale Beatrice Venezi, giunge in un momento in cui la Fondazione mira a rasserenare i rapporti interni e preservare la continuità della produzione artistica.