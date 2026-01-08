Il volume "La Rosa di Gaza. La vita sotto le bombe" raccoglie le poesie di dieci donne palestinesi che descrivono la quotidianità sotto assedio a Gaza, tra attacchi armati, difficoltà e resistenza. Pubblicato da Les Flâuners edizioni, il libro è curato da Alessandro Cannavale, Luca Crastolla e Lucia Cupertino. L'opera nasce dalla consapevolezza delle difficoltà vissute nella regione e dalla volontà di testimoniare lo scenario di guerra e privazioni dal punto di vista femminile, proponendo uno sguardo intimo e personale sulle esperienze vissute dalle autrici durante le diverse ondate di bombardamenti.

La raccolta presenta testi scritti tra il 2008 e il 2023 da poetesse di età compresa tra venti e sessant'anni. “Nell'attesa che il mondo si accorga della nostra presenza, della nostra storia, delle nostre voci, queste poesie diventano testimonianze di esistenza e di resistenza”, si legge nell'introduzione. Il volume evidenzia come le donne siano costrette ad affrontare lutti, spostamenti forzati e perdite costanti, trovando nella scrittura poetica uno strumento di resilienza. Le autrici coinvolte offrono storie personali legate alle difficoltà vissute in un territorio segnato da conflitti ripetuti.

La poesia come strumento di sopravvivenza

La singolarità del volume risiede nello spazio dato alle voci femminili palestinesi, spesso poco ascoltate nel dibattito pubblico internazionale.

I curatori sottolineano che “scrivere versi sotto i bombardamenti significa far emergere una vitalità che non si spegne, un’urgenza di parola che diventa memoria collettiva”. Il libro ospita quindi quadri lirici intimi e dettagliati, in cui il dolore per la perdita si intreccia alla volontà di mantenere vivo il ricordo di chi non c’è più, e al desiderio di futuro. Le autrici non solo raccontano le proprie ferite, ma offrono anche una visione della Gaza quotidiana, dell’infanzia rubata e del ruolo della donna all’interno della comunità. Grazie alla dimensione corale della raccolta, emergono differenti generazioni, esperienze e sensibilità, unite dal filo rosso della sopravvivenza e della condivisione.

Contesto e valore editoriale della raccolta

Gaza, con i suoi oltre due milioni di abitanti su una superficie di poco superiore ai 360 chilometri quadrati, è una delle aree più densamente popolate al mondo, caratterizzata da frequenti crisi umanitarie e limitazioni alla mobilità. Negli ultimi anni, la regione è stata teatro di numerose tensioni e operazioni militari che hanno coinvolto gran parte della popolazione civile. Nel panorama letterario, la poesia palestinese ha rappresentato uno degli strumenti privilegiati di resistenza culturale e testimonianza, trovando nelle voci femminili uno spazio di espressione ancora più urgente. L’iniziativa editoriale di Les Flâuners si inserisce dunque in un quadro di attenzione verso la promozione di letterature poco rappresentate, valorizzando la scrittura come atto di resilienza e di denuncia.

L’opera contribuisce a diffondere in ambito internazionale una maggiore consapevolezza sulle condizioni di vita nella Striscia, permettendo alle storie personali delle poetesse di diventare patrimonio narrativo condiviso.