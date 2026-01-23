Il Centro per la promozione dello spettacolo dal vivo dell’Università di Bologna, La Soffitta, inaugura il suo programma culturale 2026 il 27 gennaio, Giorno della Memoria, con lo spettacolo Mistero buffo – Il primo miracolo di Gesù Bambino di Dario Fo. L’opera è interpretata da Mario Pirovano, storico collaboratore dell’artista Premio Nobel. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della nascita di Fo, cui verrà dedicato anche un laboratorio per studenti il 15 aprile. “In continuità con le precedenti stagioni – ha dichiarato Anna Scalfaro, responsabile de La Soffitta – si conferma una forte vocazione multidisciplinare, capace di mettere in dialogo arti, tempi e linguaggi diversi”.

Programmazione 2026: Bologna crocevia delle culture e La Storia in scena

La programmazione per il 2026 si articola in due filoni progettuali complementari: Bologna crocevia delle culture e La Storia in scena. Il primo propone concerti, performance e progetti che intendono esplorare la contaminazione tra tradizione e contemporaneità. Già fissati i concerti di Maurizio Baglini e del trio Mikage Project, ispirato alle tradizioni musicali giapponesi, nel mese di febbraio; ad aprile sarà protagonista Carlo Boccadoro con incontri nel ciclo Storie musicali. In primavera è previsto il progetto didattico-performativo Kindersymphonie. Strumenti giocattolo, il cui concerto finale si svolgerà il 22 marzo al Museo della Musica.

Dal 15 al 17 maggio andrà in scena Negotiating Borders con performance di Ofelia Balogun e Gruppe Tag di Lipsia; in autunno sarà la volta di Water and Spirit, dedicato al compositore giapponese Tan Dun, insieme ad altri concerti e spettacoli orientati sulle tradizioni musicali internazionali.

La linea La Storia in scena utilizza lo spettacolo dal vivo per indagare processi storici e sociali: in calendario Un po’ meno fantasma (9 febbraio), Progetto Repubblica (12 marzo), Babele. La parabola della decostruzione della violenza (28 aprile) e, in ottobre, un lavoro della compagnia Kepler‑452.

La Soffitta: vocazione, spazi e continuità progettuale

Il centro La Soffitta opera all’interno del DAMSLab del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, una struttura consolidata nella promozione di arti performative, cinema, musica e danza, con una forte inclinazione alla sperimentazione e alla contaminazione disciplinare.

La Soffitta si distingue per la sua offerta interdisciplinare, che include retrospettive, concerti di musica contemporanea, proiezioni in collaborazione con la Cineteca e una solida rete di collaborazioni con compagnie teatrali e istituzioni culturali.

Il programma triennale 2025‑2027 conferma questa impostazione, con le due linee di ricerca presentate – Bologna crocevia delle culture e La Storia in scena – come asse portante. Tra i progetti più ambiziosi, la riscrittura contemporanea dell’Orfeo di Monteverdi (7‑8 aprile 2025) e il percorso Music and Identity in the Mediterranean, che combina seminari musicologici e concerti in un programma continuo.

Contesto e ruolo culturale

La Soffitta si inserisce nel tessuto culturale bolognese come punto di riferimento per la promozione delle arti performative in ambito accademico e cittadino.

Ospita iniziative come il ciclo di incontri "Negoziare i confini attraverso l’arte", previsto da gennaio a giugno 2026, e numerosi eventi collaterali nel DAMSLab, dal convegno sui welfare culturale (22 gennaio) alle lecture e presentazioni pubbliche.

La scelta di una formula ad ingresso gratuito sottolinea il legame tra formazione, comunità universitaria e pubblico generale. La Soffitta conferma così una visione dell’arte come veicolo di conoscenza, confronto critico e partecipazione culturale, fondato su un dialogo continuo tra discipline, generazioni e linguaggi.