Torna su La7, a partire dal 7 gennaio 2026 in seconda serata, 'Una giornata particolare', il programma frutto della collaborazione tra la rete e Aldo Cazzullo. La trasmissione, che unisce narrazione storica e interviste esclusive, si conferma un appuntamento importante nel panorama culturale televisivo italiano.

Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore noto per la sua capacità divulgativa, sarà ancora una volta al timone del format, che negli anni ha saputo coinvolgere il pubblico raccontando eventi chiave della storia italiana.

La nuova stagione proporrà un ciclo di puntate inedite dedicate a grandi momenti storici e culturali, con un focus particolare sulle voci dei testimoni diretti e sui racconti personali raccolti nelle interviste realizzate da Cazzullo.

Il ritorno del programma sottolinea l'attenzione di La7 verso contenuti approfonditi e divulgativi, confermando l’investimento in programmi di qualità.

Il format del programma

'Una giornata particolare' si è affermato come uno strumento di racconto storico capace di avvicinare il grande pubblico alla narrazione degli eventi più significativi del Novecento e dei primi decenni del nuovo millennio. Il programma alterna narrazione, documentazione filmica e testimonianze dirette, offrendo uno sguardo originale su giornate di svolta e protagonisti spesso poco conosciuti.

Ogni puntata è incentrata su una data specifica o su una vicenda simbolica, scelta per l’impatto culturale e sociale che ha avuto sull'opinione pubblica italiana.

Oltre alle interviste esclusive, non mancano approfondimenti storici e collegamenti con il presente, elemento distintivo del lavoro di Cazzullo.

Nel corso delle stagioni precedenti, la trasmissione ha affrontato temi di rilievo, raccontando episodi legati alla Seconda guerra mondiale, alla Resistenza, ai movimenti culturali e civili, e alle grandi trasformazioni politico-sociali, attraverso molteplici prospettive e voci autorevoli. Il format conferma così la sua missione educativa e di divulgazione, rivolgendosi sia a un pubblico giovane che ad appassionati di approfondimento culturale.

L’impegno di Aldo Cazzullo per la divulgazione storica

Aldo Cazzullo, da anni firma di riferimento del giornalismo italiano, è una delle figure più autorevoli nella narrazione della memoria nazionale.

Oltre al lavoro televisivo, Cazzullo è autore di numerosi saggi storici di successo, che gli hanno permesso di raggiungere una vasta notorietà anche al di là dell’informazione scritta. La sua capacità di collegare le storie individuali ai grandi eventi collettivi emerge in modo evidente nel programma, che fin dal suo debutto su La7 ha ottenuto riscontri positivi da parte di critica e pubblico.

La scelta della seconda serata mira a coinvolgere spettatori interessati all’approfondimento, completando l’offerta di una rete che negli ultimi anni ha rafforzato la sua vocazione culturale e informativa.