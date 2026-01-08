Lo scrittore ungherese László Krasznahorkai, Premio Nobel per la Letteratura, ha voluto omaggiare la memoria del regista Béla Tarr, definendolo “un compagno di magia visiva”. Krasznahorkai e Tarr hanno condiviso un percorso artistico segnato da una profonda sinergia creativa, testimoniata dalle opere cinematografiche nate dalla trasformazione dei testi dello scrittore in film di grande impatto visivo. Questo sodalizio ha rappresentato un capitolo fondamentale nella storia della letteratura e del cinema ungherese contemporaneo.

In una dichiarazione, Krasznahorkai ha espresso il suo dolore: “Quando si perde una persona come Béla Tarr si perde un compagno di magia visiva, un fratello, una guida nelle ombre e negli abissi della mente umana, non solo un artista, ma anche colui che insegna a vedere nell’oscurità”.

L’importanza di Tarr nella carriera dello scrittore si manifesta nella maniera in cui le sue storie hanno preso corpo sullo schermo, diventando “rituali visivi” che proseguono il dialogo tra pagina scritta e immagine in movimento.

Un rapporto artistico tra cinema e letteratura

Il legame tra Béla Tarr e László Krasznahorkai ha segnato una stagione fondamentale nella cultura europea. Opere come Satantango (1994) e Werckmeister Harmonies (2000), nate dalla trasposizione cinematografica dei romanzi di Krasznahorkai, sono diventate punti di riferimento per un'idea di cinema d’autore che fa della lentezza narrativa, della composizione rigorosa dell’immagine e della profondità filosofica i suoi tratti distintivi.

Tarr, grazie al contributo di Krasznahorkai, ha saputo costruire un linguaggio visivo riconoscibile, capace di trasfigurare l’immaginario letterario in esperienze filmiche sospese tra realismo e allegoria.

La collaborazione ha avuto risonanza internazionale, portando l’estetica del cinema ungherese sulle scene principali dei festival europei e contribuendo alla ricezione mondiale dell’opera di entrambi. Il rapporto tra scrittore e regista si fondava su una visione condivisa del mondo, segnata da atmosfere cupe e visioni apocalittiche, ma sempre sorretta da una ricerca di senso e bellezza nell’esistenza umana.

Béla Tarr, figura centrale del cinema moderno

Béla Tarr (1955-2026) è considerato una delle voci più influenti del cinema europeo degli ultimi decenni.

La sua carriera, iniziata negli anni Settanta, ha attraversato numerose fasi: dai primi film sociali come Family Nest, fino all’incontro con Krasznahorkai, che ha segnato una svolta radicale nella poetica del regista. La loro collaborazione ha prodotto alcune delle pellicole più celebrate del tardo Novecento, culminando nel capolavoro Il cavallo di Torino (2011), altro adattamento da un testo di Krasznahorkai.

Numerosi riconoscimenti internazionali hanno premiato la coerenza e la radicalità della loro ricerca artistica. Tarr, che aveva annunciato il ritiro dal cinema dopo Il cavallo di Torino, lascia un’eredità fatta di rigore formale, profondità umana e una straordinaria capacità di evocare mondi simbolici. László Krasznahorkai, Premio Nobel, sottolinea come il loro percorso comune continuerà a ispirare registi, scrittori e amanti del cinema e della letteratura.