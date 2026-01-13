Laura Pausini, una delle artiste italiane più note a livello internazionale, è stata annunciata come co-conduttrice di tutte e cinque le serate della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 3 al 7 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston. La notizia è stata confermata dall'organizzazione del Festival, che ha scelto la cantante per affiancare il direttore artistico e conduttore sul palco durante l'intero svolgimento della manifestazione.

L'annuncio sottolinea come Laura Pausini rappresenti una figura di rilievo, capace di attrarre pubblico sia nazionale sia internazionale.

La presenza della cantante, vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui Grammy e Latin Grammy, si inserisce in una strategia volta a rinnovare e potenziare l'immagine del festival. "È un onore poter vivere da vicino tutte le emozioni di Sanremo, un luogo dove la musica italiana racconta la sua storia al mondo", ha dichiarato Pausini in occasione della presentazione dell'evento. La cantante parteciperà a ogni appuntamento serale, contribuendo a condurre i principali momenti della kermesse insieme ai protagonisti.

Il legame tra Laura Pausini e Sanremo

Il legame tra Laura Pausini e il Festival di Sanremo è significativo. La cantante ha vinto la sezione Novità nel 1993 con il brano "La solitudine", ed è tornata all’Ariston come ospite internazionale e testimonial della musica italiana all’estero.

Il suo ritorno come co-conduttrice rappresenta un momento di rilievo sia per la sua carriera sia per il festival stesso. Sanremo, giunto nel 2026 alla settantaseiesima edizione, resta il principale evento musicale televisivo italiano, seguito ogni anno da milioni di spettatori in Italia e all’estero.

L’edizione 2026 si preannuncia come una delle più attese, sia per la presenza di Pausini sia per le novità annunciate dall’organizzazione, che punta a coinvolgere sempre più artisti internazionali ed esponenti della nuova scena musicale italiana. Il Teatro Ariston resta il fulcro dell’evento, ospitando le esibizioni e una serie di iniziative collaterali dedicate alla musica e allo spettacolo contemporaneo.

La storia del Festival

Nato nel 1951, il Festival di Sanremo è il più longevo concorso musicale italiano. Ogni anno, la manifestazione riunisce artisti affermati e nuove proposte della canzone italiana, ed è stata la piattaforma di lancio per numerosi interpreti divenuti poi famosi a livello nazionale e internazionale. Il Teatro Ariston, inaugurato nel 1963, è sede storica del festival dal 1977 e, con la sua capienza di circa duemila posti, è diventato un simbolo della manifestazione. Nel corso delle sue edizioni, il festival ha contribuito a promuovere l’immagine della musica italiana nel mondo, registrando ascolti televisivi spesso superiori alla media nazionale.

La presenza di Laura Pausini nella conduzione delle cinque serate riafferma il ruolo centrale del festival nella scena culturale italiana.

Nei prossimi mesi saranno rese note ulteriori informazioni sul cast degli ospiti, la giuria e le novità previste dal regolamento. Il coinvolgimento di artisti come Pausini indica la volontà di proseguire sulla strada della valorizzazione degli interpreti di maggiore notorietà internazionale. Le serate andranno in onda in diretta su Rai 1.