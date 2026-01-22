Fiorello ha deciso di difendere Laura Pausini, che é finita nel mirino di una polemica mediatica in quanto accusata di aver deturpato Due vite di Marco Mengoni nella sua versione in francese. Secondo quanto ha sostenuto nell'intervento lo showman, le canzoni sono di tutti e non esiste brano né cantante che siano 'intoccabili'.

Fiorello si schiera con Pausini, la cover su Mengoni divide

"Le canzoni sono di tutti: non esiste che una canzone sia intoccabile, tutti abbiamo fatto cover di brani che sono stati pietre miliari. Una cover è un omaggio, un segno di stima" ha così espresso il suo punto di vista Fiorello, parlando della polemica che ha coinvolto Laura Pausini negli ultimi giorni.

La cantante emiliana, in particolare sui social, ha ricevuto innumerevoli critiche da utenti che l'hanno tacciata di non cantare le sue canzoni e di deturpare i brani dei colleghi con delle reinterpretazioni urlate più che cantare. E in una nuova puntata de La Pennicanza, un Fiorello del tutto contrariato ha voluto spezzare una lancia in favore a Pausini, evidenziando il concetto dell'universalità della musica e che essa sia di tutti e possa quindi essere interpretata in modo personale anche da chi non l'abbia incisa in origine. A detta di Fiorello, quindi, i fan di Mengoni non dovrebbero arrogarsi il diritto di criticare Pausini per avergli dedicato la cover di un brano cult della musica quale é Due vite.

"Se davvero le canzoni fossero intoccabili, Frank Sinatra cosa avrebbe dovuto dire quando io ho cantato le sue?", ha aggiunto.

La critica di Lucarelli vs Laura

Di tutt'altro avviso, si é invece detta Selvaggia Lucarelli. La blogger e opinionista di Ballando con le stelle ha invece rincarato la dose tra le critiche giunte a Laura Pausini. In un intervento scritto sui profili social, ha in particolare definito la versione francese di Due vite come un 'disaster movie', contestando con sarcasmo l'operato di Laura.

"Marco Mengoni- neanche lui- è stato capace di dirle di no. È stato un po’ l’amica a cui chiedi in prestito un vestito elasticizzato taglia XS, tu sei una doppia XXL e lei non ha il coraggio di negartelo. Sono quei sì per eccesso di bontà che poi finiscono per fare più male che bene', ha scritto poi in aggiunta sul suo blog.