Negli ultimi giorni Laura Pausini è tornata a occupare il centro del discorso pubblico. Non per un nuovo album rivoluzionario, né per un ritorno in classifica, ma per una serie di polemiche che raccontano molto del rapporto complicato tra il pop di ieri e quello di oggi. Tra ironie virali, critiche feroci sui social e una presenza costante nei grandi eventi televisivi, la cantante romagnola vive una fase curiosamente paradossale: ovunque, ma apparentemente lontana da una parte del pubblico più giovane.

La miccia si accende con La Dernière Chanson – Due vite, cover del brano di Marco Mengoni, e con l’annuncio della sua conduzione a Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti, per tutte e cinque le serate.

Da lì in poi, il processo social è rapido e spietato. Commenti, meme, accuse di eccesso, di manierismo, di “urlare”. Un copione già visto in occasione della sua versione de La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, giudicata da molti come un intervento invasivo su un classico intoccabile.

A questo si aggiunge una narrazione sempre più insistente che dipinge Pausini come un’artista “costruita”, poco spontanea, distante. Ma davvero il problema è lei? O è il modo in cui il pubblico oggi guarda a chi ha vinto troppo a lungo?

Quando il successo di Laura Pausini diventa una colpa

Laura Pausini è una delle poche vere popstar italiane globali. Grammy, tour mondiali, dischi in più lingue, una carriera che non ha mai conosciuto vere battute d’arresto.

Ed è proprio qui che si nasconde una parte della frattura. In un’epoca che celebra l’underdog, la fragilità esibita e il percorso ancora incompleto, Pausini rappresenta l’opposto: l’artista arrivata, solida, inamovibile. Il suo successo continuo può generare una forma di frustrazione collettiva. La sensazione, per alcuni, è che il suo spazio sia garantito, che la sua presenza sia “automatica”, che non debba più dimostrare nulla. E nel racconto social contemporaneo, chi non lotta più viene spesso messo in discussione non per ciò che fa, ma per ciò che rappresenta.

“Urla davvero?” No, ma canta come non si canta più

La critica più ripetuta è anche la più semplicistica: “urla”. Dal punto di vista tecnico, però, l’accusa non regge.

Laura Pausini non urla. Canta in belting, una tecnica potente, aperta, controllata, figlia del pop melodico degli anni ’90 e 2000. Una tecnica che richiede controllo, fiato e consapevolezza, e che non ha mai compromesso la sua salute vocale. Il punto non è la qualità, ma il linguaggio. Quella potenza che un tempo era sinonimo di intensità emotiva oggi viene percepita come eccesso. Non perché sia sbagliata, ma perché il pop contemporaneo ha abbassato il volume delle emozioni. Il pop attuale privilegia l’intimità, il non detto, la fragilità trattenuta. Le voci sono più vicine all’orecchio che al palco, più confessionali che dichiarative. In questo scenario, una voce che sale, spinge, si apre viene letta come teatrale, fuori scala, appartenente a un’altra epoca.

Laura Pausini continua a cantare con il vocabolario emotivo che l’ha resa celebre. Ma quel vocabolario non è più condiviso da una generazione cresciuta con altre sonorità e altri codici.

La critica più sensata: la prevedibilità

C’è però una critica che va oltre l’ironia social e merita attenzione. Non riguarda tanto il volume, quanto la ripetizione. Una parte del pubblico percepisce strutture emotive simili, climax riconoscibili, finali sempre in crescendo. Una sensazione di déjà-vu che, nel linguaggio brutale dei social, viene compressa in un’accusa unica: “urla”. Ma qui il problema non è la voce. È l’assenza di sorpresa.

Tra meme e processi pubblici

Sui social la critica si trasforma rapidamente in caricatura.

Laura Pausini diventa un simbolo, un meme, un modo semplice per rappresentare “il pop di prima”. In questo meccanismo, il successo non protegge: espone. Più è grande, più è facile colpirlo. Eppure, l’odio non è sinonimo di irrilevanza. Anzi, spesso è il contrario.

Fuori dalle classifiche, ma ancora centrale

È vero: oggi Laura Pausini fatica a intercettare le dinamiche delle classifiche. Ma misurare il suo valore solo con i numeri attuali significa perdere di vista il quadro più ampio. Il tema non è tornare a fare hit, ma capire se e come un’artista di quel peso possa dialogare con il presente senza rinnegare sé stessa. Forse la strada non è la potenza, ma la sottrazione. Non la dimostrazione, ma la vulnerabilità.

Non il volume, ma il silenzio. Laura Pausini non è finita. Sta attraversando quella fase inevitabile in cui il mondo cambia lingua e chiede ai suoi simboli di scegliere se adattarsi o resistere. La domanda non è se sappia ancora cantare, ma se deciderà di cambiare accento emotivo.