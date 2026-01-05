È stato diffuso il trailer ufficiale di "Lavoreremo da grandi", il nuovo film di Antonio Albanese. La pellicola, che vede Albanese affiancato da Giuseppe Battiston e Valerio Mastandrea, narra la storia di tre amici d’infanzia che si ritrovano dopo anni per vivere una notte sorprendente. Tra incontri, scontri, ricordi e rivelazioni, i protagonisti intraprendono un viaggio notturno che risveglia emozioni e questioni irrisolte del loro passato.

"Lavoreremo da grandi" si preannuncia come una commedia intrisa di ironia, malinconia e satira sociale. Albanese interpreta uno dei tre amici, mentre Battiston e Mastandrea vestono i panni di personaggi diversi per temperamento e percorso di vita.

La notte trascorsa insieme genera un confronto vivace e a tratti surreale, offrendo spunti di riflessione sull’amicizia, le aspettative e i cambiamenti portati dal tempo. Le atmosfere e le dinamiche tra i protagonisti, già evidenti nel trailer, riflettono lo stile di Albanese, che unisce umorismo e un’acuta osservazione della realtà. Nel trailer, Albanese sottolinea come la storia nasca dalla volontà di mostrare come un’amicizia autentica possa superare anche le notti più difficili.

La notte come metafora esistenziale

Il film conferma la predilezione di Antonio Albanese per storie in cui la commedia diventa spunto di riflessione sulle fragilità individuali e collettive. Nella sua carriera da regista e attore – costellata di successi come "Uomo d’acqua dolce", "Qualunquemente" e "Cetto c’è, senzadubbiamente" – Albanese ha spesso raccontato personaggi alle prese con le sfide dell’esistenza e le trasformazioni della società italiana.

In questo lavoro, la notte diviene metafora per esplorare conflitti interni, bilanci personali ed equilibri di lunga data, arricchita da una narrazione visiva che alterna toni realistici e momenti surreali.

Prodotto da una delle principali case di produzione cinematografica italiane, il film arriverà nelle sale nel 2026, rispondendo all’attesa di un pubblico che ha seguito con attenzione le opere di Albanese. La presentazione anticipata del trailer contribuisce ad accrescere la curiosità e a indicare "Lavoreremo da grandi" come uno degli appuntamenti più attesi della stagione cinematografica.

I protagonisti e l’importanza dell’amicizia

Insieme ad Albanese, Giuseppe Battiston e Valerio Mastandrea danno vita a due personaggi che, attraverso le loro differenze e analogie con il protagonista, creano un intreccio autentico.

Il dialogo tra ironia e malinconia permette al pubblico di riconoscersi nelle dinamiche narrate. La carriera di Mastandrea e Battiston è ricca di ruoli significativi nel cinema italiano degli ultimi decenni, contribuendo a valorizzare i temi dell’amicizia adulta, delle scelte mancate e degli snodi esistenziali affrontati con uno sguardo disincantato.

"Lavoreremo da grandi" si inserisce nel filone della commedia italiana contemporanea che utilizza la dimensione intima e familiare per raccontare i grandi cambiamenti sociali, con una sceneggiatura che pone l’accento sulle dinamiche della memoria, sulle aspettative tradite e sulla possibilità di dare nuovo senso ai legami più profondi, anche in età adulta.