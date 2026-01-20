Valentino Garavani, definito ‘l’ultimo imperatore della moda’, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’haute couture, oltre a un notevole patrimonio residenziale. Dalle sue ville da sogno – tra cui spiccano la villa sull’Appia Antica e il palazzo Mignanelli a Roma – alle residenze internazionali, Valentino coltivava nei suoi ambienti privati, tra boiserie, specchi antichi, tessuti preziosi, opere d’arte e composizioni floreali fresche, “un’idea di lifestyle vissuto nelle località più chic del mondo”, tra New York, Gstaad, Capri, Wideville e Cetona.

Un universo abitato anche dai suoi carlini, compagni inseparabili che, a suo dire, erano “più importanti” della collezione stessa.

Come descritto da Beatrice Campani, Valentino amava arredare le sue residenze con pezzi d’antiquariato e opere della sua collezione (da Picasso a Warhol), sempre accompagnati da fiori freschi, spesso provenienti dai suoi stessi giardini. I motivi floreali, in particolare le rose, erano un leitmotiv delle tappezzerie e delle dimore: simboli che lo stilista definiva “non solo fiori, ma il più iconico e riconoscibile capolavoro della natura”. Immancabile la cura nella convivialità – testimoniata dal libro ’Valentino: At the Emperor’s Table’ (Assouline, 2014) – in cui affermava che “la mise en place della mia tavola oggi ricorda i miei abiti più di ogni altra cosa, creata con estrema cura fino al più piccolo dettaglio”.

Le dimore di Valentino

Tra le sue proprietà spiccano la villa sull’Appia Antica e il palazzo Mignanelli a Roma, la tenuta Chateau de Wideville, castello del XVII secolo vicino a Parigi, acquistato nel 1995, dove nel 2006 ospitò una festa per la Legion d’Honneur, il suo chalet Gifferhorn a Gstaad, ricco di arredi alpini e circondato dai suoi carlini, di cui disse nel documentario ’The Last Emperor’ (2009): “Non mi importa della collezione, i miei cani sono più importanti”, e l’attico di New York affacciato su Park Avenue, dove esponeva molti dei suoi Picasso. C’erano poi la villa La Vagnola a Cetona, villa del XVIII secolo di 1.600 mq con 15 camere da letto, soffitti affrescati, pavimenti in marmo e giardini all’italiana (venduta nel 2019), e l’esclusiva villa La Pineta a Capri, con lo yacht TM Blue (T e M per Teresa e Mauro) di 49 metri, arredato in stile navy-chic con opere di Warhol.

Eleganza e stile di vita

La dimensione domestica di Valentino si conclude con queste sue celebri parole: “l’eleganza è un bilanciamento tra proporzioni, emozioni e sorpresa”.