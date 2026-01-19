La Società Dante Alighieri e il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno siglato un protocollo d'intesa triennale per promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana, sia in Italia sia all'estero. L'accordo, annunciato il 19 gennaio 2026, prevede iniziative che coinvolgeranno scuole di ogni ordine e grado, studenti e insegnanti. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni nel campo della formazione linguistica, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

La portata dell'intesa sottolinea l'importanza del sostegno istituzionale per la diffusione della lingua italiana come fattore di identità culturale e civica.

Il protocollo, della durata di tre anni, prevede la progettazione di attività a livello nazionale e internazionale, inclusi corsi, seminari, concorsi e la creazione di materiali didattici dedicati. La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889, è da sempre un punto di riferimento per la promozione dell’italianità nel mondo, mentre il Ministero dell'Istruzione contribuisce con una capillare rete di docenti e studenti.

Obiettivi del protocollo

Tra gli obiettivi principali dell’accordo vi sono il rafforzamento delle competenze linguistiche degli studenti, la valorizzazione delle eccellenze e il supporto agli insegnanti nella formazione continua. L’intesa prevede eventi di formazione, concorsi tra studenti, workshop educativi e la realizzazione di strumenti divulgativi.

Inoltre, si estende al di fuori dei confini nazionali, coinvolgendo le scuole italiane all'estero e gli Istituti Italiani di Cultura, così da favorire l’apprendimento della lingua anche in contesti internazionali.

Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri, ha sottolineato che “la lingua italiana è veicolo di cultura e dialogo. Questa collaborazione con il Ministero dell'Istruzione segna una tappa significativa nella missione della Dante di diffondere l’italiano nel mondo”. Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione, ha dichiarato: “Investire nella lingua significa investire nella crescita culturale e sociale del Paese”.

Il ruolo della Società Dante Alighieri

Fondata a Roma nel 1889 da un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci, la Società Dante Alighieri ha come obiettivo principale la tutela e la diffusione della lingua e cultura italiana in tutto il mondo.

Oggi la Dante conta oltre 400 comitati, di cui più di 80 in Italia e il resto distribuiti su tutti i continenti. Ogni anno organizza eventi culturali, corsi, seminari ed esami di certificazione della lingua italiana (PLIDA), coinvolgendo decine di migliaia di partecipanti.

La collaborazione con il Ministero si inserisce in una tradizione consolidata di partnership istituzionali. La Dante si distingue anche per la sua presenza all’estero, dove i suoi comitati sono spesso punto di riferimento per le comunità di origine italiana e per chi desidera avvicinarsi alla lingua. La sede centrale si trova a Palazzo Firenze, nel centro storico di Roma, edificio di pregio rinascimentale che ospita eventi, biblioteche specializzate e un centro di formazione.

Nel corso degli anni, la Società si è impegnata tanto nella tutela del patrimonio linguistico quanto nell’innovazione didattica, promuovendo l’utilizzo di tecnologie digitali per la didattica a distanza e la formazione online.

Il protocollo appena firmato rappresenta un ulteriore sviluppo di questa strategia, ribadendo il ruolo fondamentale della lingua italiana nello sviluppo culturale nazionale e internazionale e puntando ad allargare ulteriormente il pubblico dei giovani parlanti e studiosi dell’italiano.