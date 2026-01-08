Lino Banfi ha espresso pubblicamente il suo dolore per la tragedia di Crans Montana, in Svizzera, dove tre giovani italiani hanno perso la vita in un incidente stradale la notte del 7 gennaio 2026. L’attore, noto per il ruolo di nonno Libero nella serie televisiva "Un medico in famiglia", ha sottolineato la sofferenza che accomuna i nonni di tutta Italia di fronte a simili lutti. “È terribile il dolore dei nonni, che spesso fanno da sostegno morale e affettivo nelle famiglie”, ha dichiarato Banfi.

L’episodio ha avuto vasta eco anche per il legame particolare che l’attore intrattiene con il pubblico italiano attraverso la figura del nonno.

Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, è intervenuto pubblicamente per sensibilizzare l’opinione sui drammi che colpiscono le giovani generazioni e chi sta loro vicino: “Il pensiero va subito ai genitori, ma noi nonni, spesso silenziosi, soffriamo allo stesso modo”. La gravità dell’incidente di Crans Montana ha colpito una comunità di italiani residenti e le loro famiglie in Italia, riportando l’attenzione sul ruolo delle figure familiari nel sostenere i giovani nelle difficoltà e, purtroppo, anche nei momenti di perdita.

Il messaggio di Lino Banfi

Lino Banfi ha costruito una parte essenziale della sua carriera interpretando personaggi che incarnano stabilità, affetto e saggezza, qualità tipicamente attribuite alla figura del nonno nella società italiana.

Questo ruolo, reso celebre in particolare nella longeva serie "Un medico in famiglia", ha contribuito a ridefinire nell’immaginario collettivo il rapporto tra nonni e nipoti. Banfi stesso ha rimarcato in numerose interviste quanto il legame con i giovani sia fonte di insegnamento reciproco e di arricchimento affettivo. Le sue parole sulla tragedia di Crans Montana riflettono quindi non solo un sentimento privato, ma anche il sentire comune di molti italiani che trovano nei nonni una presenza costante ed empatica.

La figura pubblica di Banfi e la sua sensibilità nei confronti dei temi familiari assumono particolare rilevanza quando la cronaca riporta episodi di dolore collettivo. Il suo richiamo al "dolore dei nonni" pone l’accento su una dimensione spesso meno visibile ma profondamente radicata nella cultura nazionale, invitando a riflettere sull’importanza della rete familiare nel superare momenti di crisi.

Il ruolo del nonno, in questo contesto, si rivela fondamentale.

Il ruolo dei nonni nella società italiana

Nato ad Andria nel 1936, Lino Banfi ha segnato la storia del cinema e della televisione italiana, affermandosi come uno degli attori più amati. Oltre al suo celebre ruolo nella fiction Rai, Banfi è stato nominato nel 2019 membro della Commissione nazionale italiana per l’UNESCO, riconoscimento che ha ulteriormente evidenziato il suo impegno sociale e la sua attenzione ai valori della famiglia e dell’educazione. Il personaggio del nonno Libero è diventato un modello positivo per numerose generazioni di spettatori grazie alle sue battute e al suo calore umano.

Nel tessuto sociale ed economico italiano, i nonni svolgono una funzione di supporto non solo sentimentale, ma spesso anche pratico: quasi il 30% delle famiglie italiane si affida regolarmente alla presenza dei nonni nella gestione quotidiana dei bambini e nelle emergenze della vita familiare.

Episodi tragici come quello di Crans Montana riportano al centro del dibattito questo ruolo, enfatizzando il bisogno di ascolto e solidarietà che lega diverse generazioni. Banfi, con il suo messaggio, sintetizza in modo efficace la voce degli anziani che, pur restando spesso in secondo piano, vivono intensamente gioie e dolori dei membri più giovani della famiglia. Un legame intergenerazionale di grande valore.