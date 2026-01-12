Il 2026 dei maggiori teatri d’opera italiani si preannuncia ricco di scelte sceniche che spaziano da Wagner ai titoli più amati, fino alle novità contemporanee. Questo è quanto emerge dall’analisi dei cartelloni, diffusa il 12 gennaio 2026 da ANSA. La stagione alla Scala di Milano si aprirà il 1° febbraio con Il Crepuscolo degli dei, ultimo capitolo della tetralogia del Ring, diretto da Sir David McVicar e con Alexander Soddy e Simone Young alla direzione. A marzo, è previsto il ciclo integrale con L’Oro del Reno, La Valchiria, Siegfried e ancora Il Crepuscolo degli dei.

All’Opera di Roma, spiccano due novità: la prima assoluta al Costanzi di Inferno, nuova versione di Lucia Ronchetti firmata da David Hermann e diretta da Tito Ceccherini, e Roméo et Juliette di Gounod, in scena dal 28 aprile per la regia di Luca De Fusco e la direzione musicale di Daniel Oren. A Santa Cecilia, dopo l’apertura con Wagner – La Valchiria in forma scenica diretta da Daniel Harding –, il percorso scenico del Ring proseguirà nel 2026‑2027 con Siegfried, per l’inaugurazione della stagione, con il regista Vincent Huguet e il designer Pierre Yovanovich.

La Fenice di Venezia inizierà il 23 gennaio con Simon Boccanegra di Verdi, diretto da Renato Palumbo e con la regia di Luca Micheletti, seguito da La Traviata, Ottone in Villa (barocco vivaldiano), Lohengrin in coproduzione con l’Opera di Roma, Carmen secondo Calixto Bieito, musica contemporanea con Venere e Adone di Sciarrino e, in autunno, il dittico di Menotti‑Bernstein The telephone & Trouble in Tahiti.

L′Arena di Verona si concentrerà sui titoli tradizionali di Verdi e Puccini – tra cui due Aida, una moderna e una classica – oltre a Bohème, Turandot e Nabucco. Il San Carlo di Napoli proporrà Nabucco, Falstaff, Lucia di Lammermoor, Werther, Adriana Lecouvreur, Turandot, Aida in forma di concerto, Alcina e La Cenerentola. Infine, il Massimo di Palermo metterà in scena Dido and Aeneas di Purcell, Semiramide di Rossini, Le convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti, Aida, Cavalleria rusticana e Rigoletto.

Offerta lirica 2026: Wagner, tradizione e nuove composizioni

La ripresa della tetralogia del Ring si affianca alla ricerca di un equilibrio tra la tradizione wagneriana e la valorizzazione di nuove composizioni operistiche.

La Scala, con la musica di Wagner, riafferma la centralità del repertorio romantico tedesco, mentre l’Opera di Roma introduce un titolo inedito e un grande classico francese, aprendo a una maggiore pluralità stilistica. Santa Cecilia consolida il suo impegno verso opere imponenti nella forma scenica, iniziato nel 2025 con La Valchiria e proseguito con Siegfried nel 2026‑2027.

Il ruolo delle istituzioni operistiche italiane

I cartelloni riflettono il ruolo strategico delle istituzioni lirico‑sinfoniche italiane nel coniugare la celebrazione dei capolavori con l’apertura al nuovo. La Scala e Santa Cecilia mostrano un forte orientamento wagneriano, sostenuto da direzioni artistiche prestigiose. L’Opera di Roma e la Fenice inseriscono nuove scritture tra i titoli tradizionali, dimostrando attenzione ai linguaggi contemporanei.

Le scelte dell’Arena di Verona e del San Carlo di Napoli ribadiscono l’attrattiva universale del repertorio lirico classico. Infine, Palermo riconferma la sua vocazione a mixare rarità e titoli più popolari, mantenendo un’offerta variegata e storicamente attenta.