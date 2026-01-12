Il 2026 dei maggiori teatri d’opera italiani si preannuncia ricco di scelte sceniche che spaziano da Wagner ai titoli più amati, fino alle novità contemporanee. Questo è quanto emerge dall’analisi dei cartelloni, diffusa il 12 gennaio 2026 da ANSA. La stagione alla Scala di Milano si aprirà il 1° febbraio con Il Crepuscolo degli dei, ultimo capitolo della tetralogia del Ring, diretto da Sir David McVicar e con Alexander Soddy e Simone Young alla direzione. A marzo, è previsto il ciclo integrale con L’Oro del Reno, La Valchiria, Siegfried e ancora Il Crepuscolo degli dei.

All’Opera di Roma, spiccano due novità: la prima assoluta al Costanzi di Inferno, nuova versione di Lucia Ronchetti firmata da David Hermann e diretta da Tito Ceccherini, e Roméo et Juliette di Gounod, in scena dal 28 aprile per la regia di Luca De Fusco e la direzione musicale di Daniel Oren. A Santa Cecilia, dopo l’apertura con WagnerLa Valchiria in forma scenica diretta da Daniel Harding –, il percorso scenico del Ring proseguirà nel 2026‑2027 con Siegfried, per l’inaugurazione della stagione, con il regista Vincent Huguet e il designer Pierre Yovanovich.

La Fenice di Venezia inizierà il 23 gennaio con Simon Boccanegra di Verdi, diretto da Renato Palumbo e con la regia di Luca Micheletti, seguito da La Traviata, Ottone in Villa (barocco vivaldiano), Lohengrin in coproduzione con l’Opera di Roma, Carmen secondo Calixto Bieito, musica contemporanea con Venere e Adone di Sciarrino e, in autunno, il dittico di Menotti‑Bernstein The telephone & Trouble in Tahiti.

L′Arena di Verona si concentrerà sui titoli tradizionali di Verdi e Puccini – tra cui due Aida, una moderna e una classica – oltre a Bohème, Turandot e Nabucco. Il San Carlo di Napoli proporrà Nabucco, Falstaff, Lucia di Lammermoor, Werther, Adriana Lecouvreur, Turandot, Aida in forma di concerto, Alcina e La Cenerentola. Infine, il Massimo di Palermo metterà in scena Dido and Aeneas di Purcell, Semiramide di Rossini, Le convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti, Aida, Cavalleria rusticana e Rigoletto.

Offerta lirica 2026: Wagner, tradizione e nuove composizioni

La ripresa della tetralogia del Ring si affianca alla ricerca di un equilibrio tra la tradizione wagneriana e la valorizzazione di nuove composizioni operistiche.

La Scala, con la musica di Wagner, riafferma la centralità del repertorio romantico tedesco, mentre l’Opera di Roma introduce un titolo inedito e un grande classico francese, aprendo a una maggiore pluralità stilistica. Santa Cecilia consolida il suo impegno verso opere imponenti nella forma scenica, iniziato nel 2025 con La Valchiria e proseguito con Siegfried nel 2026‑2027.

Il ruolo delle istituzioni operistiche italiane

I cartelloni riflettono il ruolo strategico delle istituzioni lirico‑sinfoniche italiane nel coniugare la celebrazione dei capolavori con l’apertura al nuovo. La Scala e Santa Cecilia mostrano un forte orientamento wagneriano, sostenuto da direzioni artistiche prestigiose. L’Opera di Roma e la Fenice inseriscono nuove scritture tra i titoli tradizionali, dimostrando attenzione ai linguaggi contemporanei.

Le scelte dell’Arena di Verona e del San Carlo di Napoli ribadiscono l’attrattiva universale del repertorio lirico classico. Infine, Palermo riconferma la sua vocazione a mixare rarità e titoli più popolari, mantenendo un’offerta variegata e storicamente attenta.
