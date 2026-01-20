Il 27 gennaio, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania si esibirà alla Konzerthaus di Vienna, alle ore 19.30. In programma, una fusione tra la tradizione del melodramma ottocentesco e la composizione contemporanea siciliana. A dirigere il concerto sarà Epifanio Comis, direttore dell’Orchestra, che sottolinea come il progetto valorizzi la cantabilità lirica del ‘cigno’ catanese, Vincenzo Bellini, promuovendo al contempo la produzione di compositori siciliani contemporanei. Le celebri arie belliniane saranno il cuore della serata, enfatizzando l’espressività vocale e il virtuosismo orchestrale, affiancate a pagine di autori contemporanei che raccontano l’evoluzione del linguaggio musicale siciliano nel contesto europeo.

Il soprano Nika Gorič, nota per la sua versatilità stilistica, interpreterà i brani con una presenza scenica carismatica e una profonda musicalità, secondo Comis. Questo evento segue il successo riscosso lo scorso ottobre alla Berliner Philharmonie e punta a rafforzare i legami con le istituzioni culturali europee, promuovendo l’immagine del Conservatorio di Catania come centro di eccellenza formativa e produttiva nel panorama musicale internazionale.

Il concerto assume una rilevanza non solo artistica ma anche strategica: Vienna è scelta come palcoscenico simbolico, in dialogo con la storia musicale europea, e l’iniziativa mira all’apertura di future collaborazioni all’estero, confermando il ruolo della musica italiana come linguaggio universale capace di unire storia, innovazione e dialogo culturale nel cuore dell’Europa.

Il Conservatorio Bellini di Catania e la sua vocazione internazionale

L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania è una realtà formativa e artistica radicata nella tradizione musicale italiana. Sotto la guida del suo direttore, Epifanio Comis, l’ensemble mira a coniugare rigore accademico e apertura al contemporaneo. La recente esibizione alla Berliner Philharmonie, avvenuta lo scorso ottobre, rappresenta un traguardo significativo che testimonia la diffusione della tradizione musicale siciliana nei principali centri europei. La scelta di Vienna come sede del concerto non è casuale: la città rappresenta un centro nevralgico della musica classica, dove dialogano passato e modernità.

La Konzerthaus di Vienna, con la sua Sala Grande, ospita ogni anno concerti di livello internazionale. La sua risonanza artistica è ideale per mettere in evidenza sia il lirismo belliniano sia le opere contemporanee siciliane, valorizzate dall’interpretazione di Comis.

Vincenzo Bellini e l'eredità musicale catanese

Vincenzo Bellini (1801–1835), noto come “il cigno” per la sua cantabilità raffinata e l’eleganza melodica, è una figura chiave nella storia dell’opera romantica italiana. La scuola musicale di Catania porta avanti questa eredità, promuovendo la sua musica e stimolando un repertorio contemporaneo che trovi radici e innovi allo stesso tempo. Interpretare le arie belliniane significa confrontarsi con virtuosismo e intensità emotiva, elementi che Gorič saprà rendere enfatizzandone la carica espressiva.

Le composizioni contemporanee siciliane, accostate alle arie ottocentesche, raccontano un’evoluzione del linguaggio musicale che pone la Sicilia in dialogo con le tendenze europee. Il concerto di Vienna diventa così un’occasione di visibilità per compositori isolani contemporanei, contribuendo a inserirli nel circuito internazionale.

Nel complesso, il concerto “Dal Bellini a Vienna” rappresenta un ponte tra epoche e contesti, allineando un repertorio consolidato con voci emergenti della musica contemporanea siciliana. In questo modo, Catania emerge non solo come centro di conservazione del patrimonio, ma anche come laboratorio di innovazione musicale.