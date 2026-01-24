Il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ospita un nuovo allestimento dell’opera Ascesa e caduta della città di Mahagonny, firmata da Kurt Weill su libretto di Bertolt Brecht. La produzione, diretta da Beatrice Venezi, debutta il 23 gennaio 2026 e propone una rilettura dell’opera improntata a una forte critica del capitalismo. Come sottolinea la stessa Venezi, “In Mahagonny tutto ha un prezzo e chi non può pagare viene eliminato”.

Lo spettacolo si configura come un importante evento culturale, ospitato in uno dei principali teatri della città.

La direzione musicale è affidata a una delle personalità più note e riconosciute della nuova generazione italiana. La regia dell’opera evidenzia, attraverso scelte scenografiche e musicali, la tensione tra la ricerca del benessere e la disumanizzazione legata al denaro, elementi centrali nel testo di Brecht e Weill. Mahagonny viene così proposta come metafora contemporanea di una società fondata sul profitto, priva di spazio per l’umanità e la solidarietà, tematiche che conservano una grande attualità. Venezi afferma inoltre: “Sono contenta di portare in scena quest’opera, che è anche una riflessione profonda sull’uomo e sulla sua relazione con il denaro e le regole sociali”.

Il Teatro Lirico Giuseppe Verdi e la scena operistica triestina

Il Teatro Lirico Giuseppe Verdi rappresenta una delle istituzioni culturali più importanti di Trieste. Fondato nella prima metà dell’Ottocento, ha ospitato nel corso della sua storia prime esecuzioni, debutti mondiali e grandi produzioni liriche. Oggi il teatro prosegue la sua missione di valorizzazione della cultura musicale internazionale e italiana, accogliendo direttori d’orchestra di rilievo e produzioni innovative. Il nuovo allestimento dell’opera di Weill e Brecht si inserisce in una stagione che prevede titoli di grande richiamo, offrendo alla città un’importante occasione di confronto con la drammaturgia musicale del Novecento.

“Mahagonny”: l’opera di Weill e Brecht tra modernità e critica sociale

Composta nel 1930, Ascesa e caduta della città di Mahagonny si annovera tra le opere più rappresentative del teatro musicale di critica sociale. Kurt Weill ed Bertolt Brecht elaborano una satira potente contro il consumismo e l’alienazione della società capitalista, utilizzando linguaggi artistici innovativi e una musica dai forti contrasti. La vicenda di Mahagonny – città del piacere dove tutto è lecito purché venga pagato – diventa una parabola amara sull’umanità e la mercificazione dei rapporti sociali. Nel tempo, l’opera è stata rappresentata nei maggiori teatri europei, confermandosi come titolo centrale nel repertorio novecentesco.

Il Verdi di Trieste, attraverso la direzione di Venezi, propone una lettura fedele ma attuale di questa drammaturgia, offrendo spunti di riflessione su temi universali e sempre attuali, dalla diseguaglianza economica ai meccanismi della società contemporanea.