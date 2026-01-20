È disponibile in libreria, edito da Santelli Editore, il libro “Mario Draghi. La speranza non è una strategia” di Cristina La Bella: una biografia ampia e meditata di 440 pagine, al prezzo di euro 26,99, che restituisce non solo il percorso pubblico di Mario Draghi, ma anche la trama umana che ha accompagnato alcune delle decisioni più complesse degli ultimi decenni.

La Bella afferma di aver guidato la ricostruzione biografica con onestà, evitando il rischio dell’agiografia. Partendo da un interrogativo – perché Draghi è stato così unanimemente investito di aspettative, fino a essere percepito come un “salvatore”?

– il volume indaga un percorso che attraversa l’infanzia segnata dalla perdita precoce dei genitori, la formazione al MIT, l’esperienza consolidata nelle istituzioni economiche internazionali e i passaggi che l’hanno reso figura chiave nei momenti più delicati per l’Italia e per l’Europa.

Strutturato in quaranta capitoli introdotti da citazioni di Draghi, il libro affianca i grandi snodi storici a dettagli intimi: i gesti e i silenzi di Draghi, come le mani che accompagnano le parole, si trasformano in strumenti per osservare una forma di potere esercitata con garbo, intelligenza e controllo. La narrazione riconosce anche le contraddizioni dell’ex premier, affrontando con equilibrio l’esperienza a Palazzo Chigi, la pandemia, le tensioni politiche interne e le crisi internazionali, senza indulgenza ma evitando giudizi sommari.

La Bella, giornalista con una formazione in lettere e filologia, firma un esordio biografico di respiro: la sua scrittura unisce precisione e sensibilità, convinta che raccontare il potere richieda equilibrio tra critica e coinvolgimento. Il titolo, tratto da una delle affermazioni più note attribuite a Draghi, diventa principio guida: la speranza, da sola, non basta – un concetto che permea la narrazione come cifra di una leadership sobria, priva di enfasi, fondata su rigore, preparazione e senso della responsabilità.

La formazione dell’autrice

Cristina La Bella ha alle spalle una formazione letteraria: è laureata in Lettere e in Filologia presso “La Sapienza” di Roma, dove è stata premiata come “Laureata Eccellente”.

Come giornalista, ha lavorato tra analisi, studio dei documenti e ascolto delle fonti. Il suo approccio riflette una volontà di raccontare Draghi non solo come protagonista istituzionale, ma nelle pieghe più intime della sua vita e delle sue scelte.

Il ritratto inedito di un leader

Al di là dell’azione pubblica, il volume svela il lato privato del protagonista: emerge l’uomo appassionato di basket e cucina, che ama le citazioni di Totò, le passeggiate nella campagna umbra con il suo bracco ungherese; dettagli che compongono un ritratto meno formale e più umano.

Questa prospettiva amplia la comprensione della leadership di Draghi, non come forza esteriore e carismatica, ma come equilibrio tra rigore e fragilità, tra decisioni impopolari e responsabilità collettiva.

“La speranza non è una strategia” suggerisce dunque un modo di esercitare il potere lontano dalla retorica, fondato sulla competenza e l’etica della decisione.

In sintesi, la biografia di La Bella rappresenta un contributo significativo alla letteratura contemporanea sui leader europei: offre un ritratto complesso e misurato di una figura che ha segnato la storia recente, attento tanto al contesto pubblico quanto allo spazio privato dell’esperienza individuale.