La seconda edizione dell’Italian Global Series si terrà dal 3 all’11 luglio 2026 tra Rimini e Riccione. La manifestazione, annunciata il 22 gennaio 2026 da Chiara Sbarigia, presidente di Apa, conferma il legame con il territorio romagnolo e il ruolo centrale dell’attrice Matilde Gioli, designata madrina e presentatrice dell’iniziativa.

Il festival, diretto dal critico Marco Spagnoli e organizzato dall’Associazione Produttori Audiovisivi con il supporto del ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni di Riccione e Rimini, della SIAE e di AGIS, sarà interamente gratuito.

Si rinnova l’evento dopo l’edizione inaugurale del 2025, che aveva coinvolto “155 prodotti seriali provenienti da 34 paesi diversi, e moltissime personalità dell’audiovisivo internazionale e altre legate ai migliori prodotti italiani dell’anno che hanno ricevuto i Premi Maximo”.

Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, ha sottolineato come “l’Italian Global Series Festival non è solo un festival: è un’idea che prende forma, è la dimostrazione che l’Italia, quando scommette sul proprio talento, sa parlare al mondo”. Ha inoltre ricordato che il festival torna “in un territorio che ha dato forma a immaginari riconosciuti nel mondo: la terra di Federico Fellini, dove l’immaginazione è cultura e identità.

Qui le serie non sono solo intrattenimento: sono racconto, industria, lavoro, futuro. Portano con sé promozione del territorio, attenzione internazionale, milioni di euro di indotto. Ma soprattutto portano orgoglio”.

Chiara Sbarigia ha illustrato le novità del format: “quest’anno avrà un format rinnovato con una nuova sezione interamente dedicata ai bambini, un maggiore spazio ai mestieri artistici e un premio ai Casting Directors”. Ha confermato la presenza di “grandi anteprime internazionali in concorso, le keynotes con le figure di spicco della serialità e gli incontri con i beniamini del pubblico”. Le produzioni originali italiane saranno ancora una volta protagoniste, “un settore capace di raccontare il nostro Paese ad un pubblico sempre più globale”.

Le radici del festival

L’Italian Global Series Festival ha preso il posto del Roma Fiction Fest, svoltosi a Roma tra il 2007 e il 2016, ed è stato rilanciato nel 2025 sotto la direzione di Marco Spagnoli. La prima edizione si è svolta dal 21 al 28 giugno 2025 a Rimini e Riccione, raccogliendo oltre 150 serie da 34 Paesi, con numerose anteprime internazionali e premi come i Maximo e gli Excellence Awards. Tra gli ospiti figuravano figure del calibro di Kevin Spacey, Evangeline Lilly, Can Yaman, Elena Sofia Ricci, Adjoa Andoh, Jacqueline Fernandez e Özge Gürel, e si sono tenuti momenti prestigiosi come “The Light of David Lynch” con i direttori della fotografia Frederick Elmes e Peter Deming.

Il legame con il territorio

Il ritorno in Romagna conferma un forte legame tra cultura e territorio. Rimini e Riccione offrono un patrimonio turistico e storico legato all’immaginario cinematografico: Fellini ne ha raccontato i luoghi e l’atmosfera. Il festival prosegue questa tradizione, trasformando le coste adriatiche in punto di riferimento internazionale per l’industria delle serie TV. Il territorio beneficia così di promozione, indotto economico, visibilità internazionale e valorizzazione dell’identità culturale.

La gratuità dell’evento consente un’ampia partecipazione, abbattendo barriere e favorendo un pubblico ampio e diversificato. L’attenzione ai mestieri artistici e ai Casting Directors segnala una sensibilità verso i professionisti meno visibili ma fondamentali per l’industria audiovisiva. Inoltre, la nuova sezione per bambini amplia il pubblico potenziale, includendo le nuove generazioni.