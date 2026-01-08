Il 9 gennaio 2026 uscirà in radio il nuovo brano pop‑rock di Mauro Repetto, intitolato “In riva a te”, scritto per evocare l’universo “Lui e Lei” e celebrare “la parte più bella dell’amore, quando si è a pochi metri dal raggiungerlo”. Il brano farà parte della colonna sonora dello spettacolo teatrale “Ho trovato Spider Woman”, la cui serie di anteprime inizierà nel 2026, con una tappa al Teatro Manzoni di Milano fino al 10 maggio; successivamente lo spettacolo proseguirà nella stagione teatrale 2026/2027 nelle principali città italiane.

L’ultima esperienza teatrale di Repetto, “Alla ricerca dell’uomo ragno”, aveva rappresentato un importante momento di riconnessione con il pubblico, ripercorrendo la storia degli 883 e “dell’eroe degli anni '80 e '90 che rappresentava i sogni e le paure di una generazione”.

Con il nuovo spettacolo, invece, compie un salto narrativo, raccontando il passaggio dall’eroe maschile di ieri alla supereroina di oggi. Sul palco accanto a lui c’è Monica De Bonis nei panni di Spider Woman, e insieme, attraverso canzoni inedite e cover, mettono in scena “la storia di una coppia che è poi la storia dei superpoteri di ogni donna”.

Il nuovo spettacolo: ironia e passione

“Oggi i tempi sono cambiati. Il vero supereroe non indossa più la maschera di Peter Parker: oggi ha il volto e la forza della donna. Nasce così Spider Woman, simbolo di una nuova epoca, in cui è la figura femminile a diventare protagonista”, commenta Repetto, spiegando il senso del nuovo progetto. “Racconto questo passaggio con lo sguardo sincero e diretto mio e di Monica De Bonis sul rapporto tra uomo e donna.

Nello spettacolo celebro il rapporto tra lui e lei con le tragicomiche discese agli inferi, momenti di angoscia riscattate subito dopo dal profumo di paradiso che gli altrui occhi ci possono regalare, tra fisime e tic che il brano In riva a te dipinge come trasferelli della droga più forte esistente in natura: essere innamorati!”.

Repetto: il contesto artistico e teatrale

In entrambe le produzioni teatrali – quella passata e quella attuale – emerge la visione di Repetto come performer completo, capace di unire musica, narrazione e scenari esistenziali. Il nuovo spettacolo conferma la sua attenzione a temi attuali e profondi, in bilico tra ironia e introspezione, offrendo al pubblico una riflessione sul ruolo della donna e sul rapporto di coppia, senza perdere la leggerezza comunicativa che da sempre contraddistingue la sua cifra artistica.

Inoltre, la scelta del titolo “Ho trovato Spider Woman” e la presenza sul palco di una protagonista femminile richiamano una linea evolutiva significativa rispetto alle sue produzioni passate, in cui l’eroe era rappresentato da figure maschili idealizzate. Questo passaggio conferma una sensibilità contemporanea e un desiderio di esplorare dinamiche più complesse e moderne nelle relazioni.

Al momento non sono disponibili conferme indipendenti su date precise delle tournée successive o dettagli aggiuntivi su cast, scenografia o produzione.