Il MAXXI di Roma ha annunciato che il 2026 si aprirà con una serie di eventi dedicati a due figure di spicco del panorama artistico internazionale e italiano: l’artista sudafricano William Kentridge e il compositore e cantautore Franco Battiato. Il museo nazionale delle arti del XXI secolo, situato nel quartiere Flaminio, celebra così l'arte visiva e la musica, sottolineando l’importanza di entrambe le discipline nella costruzione culturale contemporanea.

La programmazione prevede una mostra monografica su Kentridge, che offrirà al pubblico la possibilità di esplorare il percorso creativo dell’artista, noto per aver saputo coniugare tecniche artistiche differenti e una riflessione attenta sulle dinamiche storiche e sociali.

Accanto alla mostra, sarà allestito un progetto dedicato a Franco Battiato che comprenderà installazioni e materiali relativi alla multiforme carriera dell’artista siciliano, la cui influenza ha attraversato generi e generazioni.

Omaggio a Kentridge e Battiato

William Kentridge, nato a Johannesburg nel 1955, è conosciuto a livello globale per le sue animazioni, i disegni e le installazioni che esplorano i temi della memoria, del colonialismo e delle trasformazioni sociali. L’esposizione a lui dedicata presenterà una selezione di lavori significativi, tra cui video, bozzetti e opere su carta che raccontano il suo originale percorso. Le mostre monografiche dedicate a Kentridge negli ultimi anni, in importanti musei internazionali, hanno suscitato grande interesse sia nel pubblico sia tra i critici, confermando il ruolo centrale dell’artista nel panorama contemporaneo.

Franco Battiato, scomparso nel 2021, è stato uno dei musicisti e autori più innovativi della scena italiana dal secondo Novecento, capace di fondere musica, poesia, cinema e arti visive. Il MAXXI ne celebrerà la personalità poliedrica attraverso un percorso espositivo che collegherà la produzione musicale, le sperimentazioni artistiche e alcune testimonianze documentaristiche del suo lavoro.

Il ruolo culturale del MAXXI

Il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, inaugurato nel 2010 e progettato dall’architetta Zaha Hadid, è noto per la sua architettura d’avanguardia e per la capacità di ospitare programmi espositivi di artisti sia italiani che stranieri. Con una superficie di oltre 27.000 metri quadrati e una collezione permanente che supera le 400 opere, il MAXXI si è affermato come polo culturale di rilevanza internazionale.

Negli ultimi anni, il museo ha accolto mostre dedicate a personalità come Anish Kapoor, Yoko Ono, Enzo Cucchi e Marisa Merz, confermandosi punto di incontro tra innovazione e tradizione nell’ambito delle arti visive. Il MAXXI è situato nel cuore del quartiere Flaminio, contribuendo alla vitalità culturale della città di Roma grazie anche a una programmazione che spazia fra arte contemporanea, architettura, fotografia e design.

L’apertura del 2026 con le iniziative dedicate a Kentridge e Battiato si inserisce nel percorso di promozione della cultura contemporanea e di valorizzazione del dialogo tra le arti che caratterizza il MAXXI fin dalla sua fondazione.